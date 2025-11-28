Mesmo com descontos de até 70%, Black Friday em Porto Alegre começa com movimento ameno no comércio

Mesmo com diversas lojas anunciando descontos nas vitrines, a Black Friday começou com movimento mais tranquilo em lojas de ruas e em um shopping de Porto Alegre.

Por volta de 9h40min desta sexta-feira (27), lojas de eletrodomésticos da Avenida Azenha estavam com vendedores na porta, aguardando clientes. O cenário de calmaria se repetia na Rua Dr. Flores, no centro da Capital, ponto em que há vários comércios do tipo e que costumava ter filas de consumidores ansiosos por ofertas em anos anteriores.

Na Rua dos Andradas com a Rua Uruguai, um bazar, registrava movimento, mas também abaixo do esperado. Segundo uma funcionária, que não quis se identificar, as vendas online acabam sendo tirando parte dos consumidores, oferecendo promoções mais vantajosas, além de frete grátis.

Mesmo assim, quem veio ao centro conseguiu achar algumas vantagens, como a aposentada Mariana da Silva, 43 anos, que chegou perto de 7h na mesma região.

— Está um pouco mais caro que ano passado. Hoje comprei sabão em pó, doces, desodorante. Fui bem contida, tive que tirar algumas coisas porque estava caro — contou.

Segundo os consumidores, decorações de Natal, doces e salgadinhos estavam com preços convidativos. Os produtos de limpeza e de higiene pessoal também estavam com bons descontos, de acordo com o público.

— Eu comprei produtos de higiene que tão com promoção bem boa nas farmácias também. E peças íntimas que achei barato — contou a aposentada Carla Teresinha Andrade Meleck, 56 anos, que saia de uma loja de departamentos na Rua dos Andradas.

Shoppings esperam movimento à tarde

Também na espera pelos consumidores, os shoppings de Porto Alegre anunciaram promoções e até algumas vantagens, como isenção de estacionamento em alguns casos. No final da manhã, um shopping visitado pela reportagem estava com movimento mais calmo. A expectativa dos lojistas é de que mais pessoas visitem o centro de compras após o expediente de trabalho para fazer compras.

Em uma loja de eletrodomésticos, o gerente Robson Rafael da Rosa se mostrava otimista e garantiu que os clientes encontrarão bons negócios em ar condicionado, televisão, eletrodomésticos e celulares.