Porto Alegre

Dia de ofertas
Notícia

Mesmo com descontos de até 70%, Black Friday em Porto Alegre começa com movimento ameno no comércio

Lojistas acreditam que o movimento possa aumentar após o horário comercial, quando os consumidores poderão se dedicar às compras

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS