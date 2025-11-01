Menos de um mês após acidente, jovem que ficou soterrada por carga de serragem na BR-448 vai se casar neste sábado

Eduarda ao lado do noivo, Gabriel, que atuou no resgate. Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

Menos de um mês após ter ficado soterrada por uma carga de serragem em Porto Alegre, a jovem Eduarda Corrêa, 23 anos, vai se casar. A cerimonia ocorre neste sábado (1º) em uma casa centenária em Farroupilha, na serra gaúcha. O noivo, Gabriel Zanettin dos Santos, contou ao g1 que o clima entre o casal é de ansiedade.

— Estamos muito ansiosos, 100% focados no casamento — diz.

O acidente que deixou Eduarda hospitalizada por quase uma semana ocorreu no acesso à BR-448, em frente à Arena do Grêmio, onde seu noivo trabalha.

A jovem ficou presa dentro do carro que dirigia após uma carreta tombar sobre o veículo. De acordo com agentes que prestaram o primeiro atendimento, ela ficou abaixo de 28 toneladas de serragem e foi salva graças à uma "cápsula de sobrevivência" do veículo.

Eduarda esperou por cerca de duas horas até a conclusão do resgate. Durante a operação para retirá-la das ferragens, a jovem se manteve lúcida e conseguiu acionar os pais e o noivo por telefone.

— Eu não liguei para pedir ajuda. Eu não liguei para pedir socorro. Eu liguei porque eu achei que eu ia morrer. Porque eu queria me despedir. E, no fim, essa ligação que acabou me salvando — lembra Eduarda, que é estudante de biomedicina.

Relembre o caso

Terça-feira (7), por volta de 11h30min

Eduarda voltava de uma prova na faculdade, indo de Porto Alegre para Nova Santa Rita, onde vivem os familiares

O carro conduzido pela universitária foi atingido por um caminhão carregado de serragem , que tombou na rodovia

, que tombou na rodovia Soterrada, Eduarda ligou para o noivo — que trabalha na Arena do Grêmio — pedindo socorro

— que trabalha na Arena do Grêmio — pedindo socorro O jovem de 25 anos foi a pé até o local do acidente e avisou que havia um carro sob a carga

Terça-feira (7), por volta de 13h15min

Segundo os bombeiros, a motorista ficou confinada dentro do veículo, que não encheu de serragem , e conseguiu respirar

, e Eduarda, mesmo nervosa, s e manteve consciente durante o resgate

durante o resgate Eduarda foi socorrida e levada para o Hospital Cristo Redentor , na Zona Norte

, na Zona Norte De acordo com a família e os bombeiros, a motorista sofreu arranhões

Quarta-feira (8)

Mesmo consciente e com ferimentos leves, Eduarda aguardava a realização de exames de sangue

As circunstâncias do acidente eram apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que aguarda um laudo pericial

Conforme a PRF, o motorista do caminhão realizou, no dia, exame de etilômetro, que deu negativo para a presença de álcool no organismo

Por não envolver morte ou crime como alcoolemia, o caso não foi encaminhado para a Delegacia de Trânsito

Quinta-feira (9)

Os exames apontaram alterações, que exigiram a transferência do Hospital Cristo Redentor para a Santa Casa

Segundo o noivo, Eduarda está medicada e hidratada

A jovem sente muitas dores no corpo, mas passa bem, diz Gabriel

Sexta-feira (10)

Eduarda recebeu alta da UTI

A motorista foi transferida para um quarto, em situação estável, e passou por observação após exames

Em sua primeira manifestação, a estudante comemorou por estar viva

Segunda-feira (13)

Eduarda recebe alta no Hospital Santa Casa e vai para casa

Domingo (19)

Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, Eduarda detalhou o caso do seu ponto de vista. Relembre: "Nos primeiros minutos, eu tinha certeza de que não ia sair com vida", relembra mulher que ficou soterrada por carga de serragem em Porto Alegre