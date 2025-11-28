Porto Alegre

Polêmica legislativa
Notícia

Melo planeja enviar à Câmara na próxima semana projeto de revisão da planta do IPTU de Porto Alegre

Caso vereadores resistam à proposta, prefeitura propõe retomar aumentos suspensos em 2022 ou cortar benefícios tributários

Paulo Egídio

