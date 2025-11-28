Melo planeja enviar à Câmara na próxima semana projeto de revisão da planta do IPTU de Porto Alegre

Prefeito avalia recorrer a convocação extraordinária para votação ainda neste ano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O prefeito Sebastião Melo planeja encaminhar na semana que vem à Câmara Municipal o projeto de lei que revisa a Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGV), base de cálculo para o IPTU de Porto Alegre. A proposta, que ainda está sendo elaborada pela Secretaria da Fazenda, enfrenta resistências na base aliada e promete ser foco de polêmica no final do ano.

A premissa do projeto será redistribuir a carga de IPTU entre os contribuintes, sem ampliar a arrecadação com o imposto ou modificar as alíquotas. Na prática, parte dos imóveis terá aumento no carnê de cobrança, enquanto outros terão redução.

Como o objetivo de Melo é aprovar a mudança ainda em 2025, a tendência é de que encaminhe uma convocação extraordinária da Câmara no período de recesso parlamentar, que começa em 23 de dezembro.

Para isso, no entanto, o prefeito terá de se dedicar pessoalmente à articulação política, dada a resistência entre os vereadores.

Melo chamou uma reunião com os aliados nesta sexta-feira (28) para apresentar a proposta, mas apenas seis dos 23 membros da base compareceram. Reservadamente, parlamentares confirmam à reportagem que evitaram participar da agenda para não assumir compromisso com a aprovação da proposta.

Para que o projeto seja aprovado, ao menos 18 dos 35 vereadores precisam votar a favor. Por ora, a negociação com a oposição está descartada.

Alternativas à mesa

Caso os vereadores não topem aprovar a revisão na planta, Melo apresenta como alternativa a retomada dos reajustes do IPTU, que estão congelados desde 2022. A ideia encontra simpatia em alguns vereadores, mas desagrada outra ala da base, visto que os imóveis mais valorizados seriam os mais impactados com a medida.

Melo deixou claro aos aliados que, caso nenhuma das duas alternativas avance, vai cortar benefícios tributários concedidos pelo município.

Entram nesse rol o desconto no IPTU para a ocupação do 4º Distrito, a alíquota reduzida para hotéis e o perdão de dívidas tributárias de entidades sem fins lucrativos. A prefeitura também avalia suspender novos descontos, como o incentivo à ocupação do Centro Histórico.

Leia Mais Prazo para pedir CPF na nota e garantir desconto extra no IPTU de Porto Alegre termina domingo; veja os serviços válidos

Com a revisão da planta de valores, a prefeitura pretende equacionar o impacto fiscal desses incentivos e dos benefícios concedidos na enchente de 2024, quando a Câmara isentou o tributo para imóveis atingidos e aprovou lei que determina a revisão dos valores venais dessas áreas.

Por lei, Melo é obrigado a apresentar uma proposta de revisão da planta de valores no primeiro ano de mandato, mas não há prazo limite para que a Câmara delibere a respeito.

A dificuldade de articulação é potencializada pelo calendário eleitoral. Em 2026, vários vereadores devem concorrer à Assembleia ou à Câmara dos Deputados e, por isso, querem evitar desgastes.

Reajustes do IPTU estão congelados desde 2022. André Ávila / Agencia RBS

O que é a PGV

A Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGV) estabelece o valor do metro quadrado de terrenos e de construções em todas as regiões do município.

de terrenos e de construções em todas as regiões do município. Esse dado é usado para calcular o valor venal dos imóveis, indicador que serve de base para a definição do IPTU de cada imóvel.

Histórico

Porto Alegre passou por uma revisão da planta e das alíquotas do IPTU em 2019, na gestão de Nelson Marchezan (2017-2020). Na época, houve aumento do imposto para metade dos proprietários de imóveis e redução ou isenção para a outra metade.

No entanto, em 2021, Melo cancelou os reajustes que seriam aplicados nos anos posteriores.