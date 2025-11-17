Área no entorno de antiga fábrica vai virar parque linear, ligando avenidas Assis Brasil e Sertório com corredores verdes

Leandro Melnick, CEO da Melnick, apresentou projeto a secretários da prefeitura nesta segunda-feira (17). Mateus Bruxel / Agencia RBS

Inspirada em projetos nos Estados Unidos e Europa, a construtora Melnick fará um "parque linear" no entorno de um novo condomínio que erguerá na zona norte de Porto Alegre. A área do projeto pertencia à Zivi Hércules, antiga fábrica de facas, talheres e outros utensílios que funcionava no local.

O espaço compreende áreas verdes entre ruas e avenidas já existentes, mas que serão revitalizadas. Juntos, os terrenos públicos somam 22 mil metros quadrados de área — tamanho similar à Praça da Encol, no bairro Bela Vista.

Depois de obras de melhorias, essas áreas formarão corredores verdes que ligarão as avenidas Assis Brasil e Sertório, duas das mais movimentadas da Capital.

CEO da construtora, Leandro Melnick diz que a primeira entrega é a de uma esplanada na Rua Visconde de Pelotas, que já está pronta. O espaço passou por uma reforma completa, com troca de mobiliário, pintura de muretas e reparos no piso. Uma feira que ocorre no local ganhou nova estrutura.

As próximas etapas da implementação do parque ainda dependem de aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). Germano Bremm, chefe da pasta, garante que a autorização virá em breve.

Depois disso, a Melnick plantará 32 ipês em canteiros contemplados na primeira fase, além de outras árvores nas fases seguintes.

— O parque linear é uma tendência no mundo todo. Ele distribui uma área verde na cidade. Tu entra em uma zona de convivência. É muito difícil fazer um parque como esse, precisaria reservar uma área específica e planejar tudo isso. Aqui percebemos que daria para fazer. Faremos uma pista para caminhada e corrida de dois quilômetros de comprimento — diz o CEO Leandro Melnick.

Etapa 1:

Revitalização do Largo Primeiro de Junho (já concluída)

Etapa 2: Caminhos de Convivência

Pavimentação de calçamento nas avenidas Mena Barreto e João de Saldanha

Instalação de lixeiras e bancos nas avenidas Mena Barreto e João de Saldanha

Etapa 3: Pet e esporte

Instalação de quadras esportivas, academia e de um espaço para pets na João de Saldanha

Etapa 4:

Instalação de um playground na Avenida Carneiro da Fontoura

Revitalização de um campo de futebol na mesma avenida

Manutenção de uma horta comunitária

A Melnick diz que investirá R$ 500 mil para tirar todo o projeto do papel. A entrega total se dará até 2027.

Não se trata de uma contrapartida à prefeitura, mas sim de uma doação, salienta a construtora.

Residenciais para o Minha Casa, Minha Vida

Lançado nesta segunda-feira (17), o novo condomínio da Melnick ficará ao lado do Estádio Passo D'Areia, do São José, o Zequinha.

Valorizado pelas intervenções no entorno, o Parque do Arvoredo, como será chamado o empreendimento, terá foco em moradias para o programa Minha Casa, Minha Vida. Em um projeto de quatro fases, serão construídas 13 torres com 3 mil unidades residenciais.

O espaço da antiga Zivi Hércules estava no "banco de terrenos" da construtora, que precisou investir R$ 50 milhões na descontaminação do solo do local.

Assim ficará a primeira fase do condomínio com foco em unidades para o Minha Casa, Minha Vida. Melnick / Divulgação

A obra será tocada por uma nova empresa da Melnick, a Open, focada no segmento econômico. Com isso, a construtora agora se torna um grupo com quatro divisões: a incorporadora Melnick; a Melnick Partners, que atua em parcerias dentro e fora do Estado; a Arcádia, para condomínios e loteamentos; e a Open.