Porto Alegre

Zona Norte
Notícia

Área no entorno de antiga fábrica vai virar parque linear, ligando avenidas Assis Brasil e Sertório com corredores verdes

Empresa vai instalar novo mobiliário urbano, plantará árvores e fará quadras esportivas e pista para caminhada em canteiros públicos

Guilherme Gonçalves

