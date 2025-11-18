Lembra da marca oficial de Porto Alegre? Veja como e onde ela é usada

Prefeitura instalou placas com a marca da cidade na intenção que pessoas tirem fotos do símbolo. Jeff Botega / Agencia RBS

Criada em 2022, a "marca oficial" de Porto Alegre foi uma das entregas da prefeitura e de grupos voltados à inovação para celebrar o aniversário de 250 anos da capital gaúcha. Mas o que foi feito com este símbolo desde então? Onde ele é usado? O poder público diz que ele está presente em diversas formas — contudo, ainda é pouco notado pelos porto-alegrenses.

Chamada "Horizontes", a arte da marca foi elaborada por designers locais e inspirada nas cores da paisagem composta pelo famoso pôr do sol no Guaíba. Depois de encampada pela iniciativa Pacto Alegre, a marca foi escolhida pela população via consulta pública. Mais de 10 mil pessoas participaram da votação.

Em 2023, o prefeito Sebastião Melo sancionou um projeto de lei que fez da marca "um patrimônio perene da cidade". Na prática, o logotipo passou a ser utilizado em materiais oficiais da prefeitura.

Secretário de Comunicação Social do município, Luiz Otávio Prates listou os locais onde a marca é usada e contou que há planos para disseminar o uso deste símbolo em outros espaços da cidade.

— Queremos estimular que as empresas e as pessoas também usem, que elas se apropriem do uso da marca. Instalamos self-points (placas para tirar fotos) com a marca da cidade. O do Pontal saiu de lá por causa da enchente, mas vamos recolocá-lo — diz Prates.

Onde a marca está presente hoje:

Placas no Parque Farroupilha (Redenção) e no Morro da Cruz

Na lateral dos ônibus de passeios de turismo

Barco Cisne Branco

Muro da Mauá

Materiais de divulgação da Secretaria do Turismo

Portais online da prefeitura e do Pacto Alegre

Materiais de divulgação de eventos

Mais instalações

Prates adiantou que a prefeitura instalará mais quatro placas com a marca de Porto Alegre em outros espaços públicos da cidade. Segundo o secretário, o investimento seria feito ainda este ano, mas foi adiado para 2026 devido a obras emergenciais que surgiram após a enchente. O valor de cada estrutura é de R$ 29,8 mil.

Além da placa a ser reposta no Parque Pontal, em frente ao shopping, as outras serão colocadas no trecho 1 da orla do Guaíba, no Parque Marinha do Brasil e em periferias.

As placas são inspiradas na iniciativa de uma construtora, que instalou letreiros em parques e praças da cidade com a frase "I Love POA" — "Eu Amo Porto Alegre", em inglês. Cada estrutura, de seis metros de comprimento, foi customizada por um diferente artista gaúcho.

Placa "I Love POA" instalada em 2018 no Parcão, no bairro Moinhos de Vento. Leandro Melnick / Melnick Even

Pouco notada

Enquanto faz seus exercícios, a corredora Anelise Maggio, 33 anos, passa todos os dias em frente à placa com a marca de Porto Alegre instalada na Redenção. Por estar focada na corrida, ela diz nunca ter percebido o símbolo em frente ao Auditório Araújo Vianna.

— Poderia ser mais chamativa, maior e mais colorida — sugere a moradora do bairro Bom Fim.

Apesar de estar em alguns espaços, a marca oficial de Porto Alegre ainda está pouco presente na cidade, reconhece o coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto.

— Tínhamos a expectativa de que fosse adotada por mais atores. Muitos estranham, pois acham que poderiam ter que arcar com algum direito intelectual adjacente e daí ter que pagar para usá-la. Mas não. A marca é pública, todos podem se apropriar e até lucrar com ela — diz o coordenador do Pacto Alegre.

Proposta inspirada no pôr do sol foi escolhida como marca de Porto Alegre. Prefeitura de Porto Alegre / Divulgação