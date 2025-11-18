Lembra da marca oficial de Porto Alegre? Veja como e onde ela é usada

Criada em 2022, a "marca oficial" de Porto Alegre foi uma das entregas da prefeitura e de grupos voltados à inovação para celebrar o aniversário de 250 anos da capital gaúcha. Mas o que foi feito com este símbolo desde então? Onde ele é usado? O poder público diz que ele está presente em diversas formas — contudo, ainda é pouco notado pelos porto-alegrenses.
Chamada "Horizontes", a arte da marca foi elaborada por designers locais e inspirada nas cores da paisagem composta pelo famoso pôr do sol no Guaíba. Depois de encampada pela iniciativa Pacto Alegre, a marca foi escolhida pela população via consulta pública. Mais de 10 mil pessoas participaram da votação.
Em 2023, o prefeito Sebastião Melo sancionou um projeto de lei que fez da marca "um patrimônio perene da cidade". Na prática, o logotipo passou a ser utilizado em materiais oficiais da prefeitura.
Secretário de Comunicação Social do município, Luiz Otávio Prates listou os locais onde a marca é usada e contou que há planos para disseminar o uso deste símbolo em outros espaços da cidade.
— Queremos estimular que as empresas e as pessoas também usem, que elas se apropriem do uso da marca. Instalamos self-points (placas para tirar fotos) com a marca da cidade. O do Pontal saiu de lá por causa da enchente, mas vamos recolocá-lo — diz Prates.
Onde a marca está presente hoje:
- Placas no Parque Farroupilha (Redenção) e no Morro da Cruz
- Na lateral dos ônibus de passeios de turismo
- Barco Cisne Branco
- Muro da Mauá
- Materiais de divulgação da Secretaria do Turismo
- Portais online da prefeitura e do Pacto Alegre
- Materiais de divulgação de eventos
Mais instalações
Prates adiantou que a prefeitura instalará mais quatro placas com a marca de Porto Alegre em outros espaços públicos da cidade. Segundo o secretário, o investimento seria feito ainda este ano, mas foi adiado para 2026 devido a obras emergenciais que surgiram após a enchente. O valor de cada estrutura é de R$ 29,8 mil.
Além da placa a ser reposta no Parque Pontal, em frente ao shopping, as outras serão colocadas no trecho 1 da orla do Guaíba, no Parque Marinha do Brasil e em periferias.
As placas são inspiradas na iniciativa de uma construtora, que instalou letreiros em parques e praças da cidade com a frase "I Love POA" — "Eu Amo Porto Alegre", em inglês. Cada estrutura, de seis metros de comprimento, foi customizada por um diferente artista gaúcho.
Pouco notada
Enquanto faz seus exercícios, a corredora Anelise Maggio, 33 anos, passa todos os dias em frente à placa com a marca de Porto Alegre instalada na Redenção. Por estar focada na corrida, ela diz nunca ter percebido o símbolo em frente ao Auditório Araújo Vianna.
— Poderia ser mais chamativa, maior e mais colorida — sugere a moradora do bairro Bom Fim.
Apesar de estar em alguns espaços, a marca oficial de Porto Alegre ainda está pouco presente na cidade, reconhece o coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto.
— Tínhamos a expectativa de que fosse adotada por mais atores. Muitos estranham, pois acham que poderiam ter que arcar com algum direito intelectual adjacente e daí ter que pagar para usá-la. Mas não. A marca é pública, todos podem se apropriar e até lucrar com ela — diz o coordenador do Pacto Alegre.
Pinto sugere que empresários utilizem a marca para produzir souvenirs, como ocorre, por exemplo, com os símbolos das cidades de Nova York (EUA) e Paris (França). Em Porto Alegre, existe apenas uma loja dedicada a esse tipo de item. Ela fica dentro do Cais Embarcadero.