Lei que obriga identificação de fios em postes de Porto Alegre entra em vigor

No caso dos fios que já estão instalados, texto determina identificação no momento da manutenção. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Começou a vigorar em Porto Alegre uma lei municipal que obriga empresas a identificar os fios instalados em postes. A medida vale para a CEEE Equatorial, responsável pela distribuição de energia, e para prestadores de serviços de telefonia, internet e TV por assinatura.

A norma estipula que as empresas deverão identificar os cabos de forma visível, mas não especifica de que maneira isso deve ser feito. No caso dos fios que já estão instalados, o texto legal determina a identificação no momento da manutenção.

O descumprimento poderá gerar multas que variam entre R$ 5,7 mil e R$ 577 mil reais, de acordo com a gravidade da infração. O valor pode dobrar em caso de reincidência.

A lei foi proposta na Câmara pelo vereador José Freitas (Republicanos) e sancionada no início de agosto pelo prefeito Sebastião Melo, com prazo de 90 dias para entrar em vigor.

— Hoje os postes da cidade estão tomados por verdadeiros emaranhados de fios, sem qualquer padrão. Isso atrasa consertos, impede a retirada de cabos inutilizados e coloca em risco a população — afirma o vereador.

O que dizem as empresas

Associação que representa provedores de internet, a InternetSul avalia que a lei pode sofrer questionamentos. A diretora jurídica da entidade, Andrea Rebecchi de Abreu Fattori, reconhece que a profusão de fios é um tema de interesse do município, mas pondera que a legislação sobre o compartilhamento dos postes é de competência federal.

— Por determinação da Constituição Federal, a legislação a respeito da infraestrutura de postes e o compartilhamento é uma legislação federal, então os municípios têm uma limitação para esse tipo de legislação — afirma Andrea.

Leia Mais Teu bairro é alvo de furto de fios e cabos? Veja em mapa as regiões de Porto Alegre com maior número de casos neste ano

Procurada, a CEEE Equatorial não se manifestou.