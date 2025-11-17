Lançada licitação para obras em quatro casas de bombas de Porto Alegre

Casa de bombas número 17, no Centro Histórico, é uma das que passarão por reforma. Guilherme Milman / Agencia RBS

O Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (Dmae) lançou licitação para obras de reparo e melhorias em quatro Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps). Conhecidos como casas de bombas, esses equipamentos drenam a água da chuva para o Guaíba.

Fazem parte do lote as casas de número 17 e 18, no Centro Histórico, a 20, que atende o bairro Menino Deus e a 12, que fica na Vila Minuano, no Bairro Sarandi. O edital, publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira (17), estipula a abertura das propostas para o dia 11 de dezembro.

A previsão é de que as obras comecem no início de janeiro e durem 12 meses.

De acordo com o diretor-geral do Dmae, Vicente Perrone, a principal alteração na estrutura das casas de bombas será a elevação do nível dos quadros de comando e de geradores para uma altura entre seis e sete metros, para que os equipamentos mantenham funcionamento em episódios de cheia na Capital.

— Haverá uma estrutura ao lado das casas de bombas, onde vão ficar os motores, os geradores e os quadros de comando — diz Perrone.

As obras nessas quatro casas de bombas têm custo estimado em R$ 51,1 milhões. Desse valor, R$ 38,9 milhões serão aportados pelo Funrigs, fundo da reconstrução administrado pelo Estado. O restante será via contrapartida da prefeitura.

Contenda judicial

Essa é a segunda vez que a prefeitura lança a licitação para esse lote de casas de bombas. O primeiro edital foi anulado pelo Dmae, que avaliou que o formato anterior limitava a concorrência.

Insatisfeito, o consórcio que havia vencido o certame recorreu à Justiça. Em outubro, o Tribunal de Justiça acolheu os argumentos da prefeitura e confirmou a validade da revogação.

Outros lotes

Já está em andamento outra concorrência pública para as casas de bombas 5, 6, 8 e 10. Elas atendem, respectivamente, os bairros Humaitá, Anchieta, Vila Farrapos e Sarandi. A abertura das propostas para esse lote deverá ser feita no dia 24 de novembro.