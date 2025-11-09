Porto Alegre

Realeza
Notícia

Kerolyn Jordana, da Praiana, é eleita rainha do Carnaval de Porto Alegre 2026

Zamilla de Jesus, representante da Copacabana, e Carolina Ferreira, da Fidalgos e Aristocratas, completam a corte

Gustavo Gossen

