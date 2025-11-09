Kerolyn Jordana, da Praiana, é eleita rainha do Carnaval de Porto Alegre 2026

Na imagem, a segunda princesa Carolina Ferreira, a rainha Kerolyn Jordana, o rei Momo Jefferson Amorin e a primeira princesa Zamilla de Jesus. Gustavo Gossen / Agencia RBS

O Carnaval de Porto Alegre tem uma nova realeza. A soberana é Kerolyn Jordana, 24 anos, da Academia de Samba Praiana. A primeira princesa é Zamilla de Jesus, também de 24 anos, representante da Copacabana. A corte se completa com Carolina Ferreira, 24 anos, eleita segunda princesa, representando a Fidalgos e Aristocratas. O rei Momo Jefferson Amorin foi mantido no cargo

A final do concurso para eleger as novas soberanas ocorreu na noite deste sábado (8). O público lotou a quadra da Estado Maior da Restinga para torcer pelas 18 candidatas representantes das escolas de samba da Capital e da Região Metropolitana.

A noite foi embalada pelas apresentações de Realeza, União da Tinga, Fidalgos e Aristocratas, Unidos de Vila Isabel, Bambas da Orgia e Estado Maior da Restinga. As candidatas foram avaliadas nos quesitos comunicação, desenvoltura, beleza, simpatia e, é claro, samba no pé.

Corte da Diversidade

O evento consagrou também a corte da Diversidade. A rainha é Isis Bragança, 24 anos, representante da Restinga. A primeira princesa é Vitoria Santos, 31 anos, da Bambas da Orgia, e Jordana Monteiro, 27 anos, da Unidos da Vila Mapa foi escolhida como segunda princesa.

Primeira princesa Vitória Santos (E), rainha Isis Bragança (C) e segunda princesa Jordana Monteiro (D) foram a corte da Diversidade. Gustavo Gossen / Agencia RBS

O Carnaval da Capital será realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro no Complexo Cultural do Porto Seco.