Porto Alegre

Com previsão de multa
Notícia

Justiça dá prazo para que CEEE Equatorial elabore plano de trabalho e inicie retirada de fios em desuso em Porto Alegre

Conforme a decisão, após a apresentação do documento, a concessionária terá 120 dias para executar as medidas 

Lisielle Zanchettin

