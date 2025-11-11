Porto Alegre

No Jardim Botânico
Notícia

 Justiça analisa pedido de prisão de motorista que matou motociclista durante racha em Porto Alegre

Condutor de 23 anos não era habilitado e participava de corrida ilegal na Avenida Salvador França, segundo a investigação

Tiago Bitencourt

