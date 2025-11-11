 Justiça analisa pedido de prisão de motorista que matou motociclista durante racha em Porto Alegre

Carro e moto envolvidos no acidente, a 150 metros do local do impacto. Gustavo Gossen / Agência RBS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito, solicitou à Justiça a prisão preventiva do motorista de um Ônix que atropelou e matou um motociclista na noite de 6 de novembro, na esquina da Avenida Salvador França com a Rua Engenheiro Antônio Carlos Tibiriçá, no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre.

Conforme a investigação, o condutor, de 23 anos, não possuía habilitação e participava de um racha. O pedido foi encaminhado ao Judiciário na segunda-feira (10) e divulgado nesta terça. Até o momento, não houve manifestação da Justiça estadual.

A vítima, Hariel França Pacheco, de 29 anos, cruzava a avenida quando foi atingida pelo carro e arrastada por cerca de 150 metros. Câmeras de vigilância pública registraram o momento do impacto.

Inicialmente tratado como crime de trânsito, o caso passou a ser investigado como homicídio com dolo eventual, diante das evidências reunidas pela polícia. No dia do acidente, o motorista foi ouvido e liberado.

O outro participante do racha, que dirigia um Audi, já foi identificado e deverá prestar depoimento nos próximos dias. O inquérito segue em andamento, com a polícia aguardando os laudos das perícias técnicas solicitadas.

Veja o momento do acidente