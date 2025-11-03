Jovem se casa menos de um mês após resgate por ser soterrada em carga de serragem na BR-448

Gabriel Zanettin dos Santos e Eduarda Corrêa se casaram no sábado em Farroupilha, na Serra. Eduarda Corrêa / Arquivo Pessoal

Menos de um mês depois de escapar da morte, a jovem Eduarda Corrêa, 23 anos, trocou o "sim" mais simbólico da sua vida. No sábado (1º), ela e Gabriel Zanettin dos Santos celebraram o amor e a superação no casamento, realizado em uma casa de eventos centenária em Farroupilha, na Serra.

Eduarda sobreviveu a um grave acidente em Porto Alegre, quando ficou soterrada por uma carga de serragem e precisou ser hospitalizada por quase uma semana. A jovem ficou presa dentro do carro que dirigia após uma carreta tombar sobre o veículo.

De acordo com os agentes que prestaram o primeiro atendimento, ela ficou abaixo de 28 toneladas de serragem e foi salva graças à "cápsula de sobrevivência" do veículo. Eduarda esperou por cerca de duas horas até a conclusão do resgate.

Durante a operação para retirá-la das ferragens, a jovem se manteve lúcida e conseguiu acionar os pais e o noivo por telefone.

— Eu não liguei para pedir ajuda. Eu não liguei para pedir socorro. Eu liguei porque eu achei que eu ia morrer, porque eu queria me despedir. E, no fim, essa ligação que acabou me salvando — contou em entrevista exclusiva à RBS TV após o acidente.

Relembre o acidente

Terça-feira (7), por volta de 11h30min

Eduarda voltava de uma prova na faculdade, indo de Porto Alegre para Nova Santa Rita, onde vivem os familiares

O carro conduzido pela universitária foi atingido por um caminhão carregado de serragem , que tombou na rodovia

Soterrada, Eduarda ligou para o noivo — que trabalha na Arena do Grêmio

— que trabalha na Arena do Grêmio O jovem de 25 anos foi a pé até o local do acidente e avisou que havia um carro sob a carga

Terça-feira (7), por volta de 13h15min

Segundo os bombeiros, a motorista ficou confinada dentro do veículo, que não encheu de serragem, e conseguiu respirar

, e Eduarda, mesmo nervosa, se manteve consciente durante o resgate

Ela foi socorrida e levada para o Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte

De acordo com a família e os bombeiros, a motorista sofreu arranhões

Quarta-feira (8)

Mesmo consciente e com ferimentos leves, Eduarda aguardava a realização de exames de sangue

As circunstâncias do acidente eram apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Conforme a PRF, o motorista do caminhão realizou, no dia, exame de etilômetro, que deu negativo para a presença de álcool no organismo

Por não envolver morte ou crime como alcoolemia, o caso não foi encaminhado para a Delegacia de Trânsito

Quinta-feira (9)

Os exames apontaram alterações, que exigiram a transferência do Hospital Cristo Redentor para a Santa Casa

Segundo o noivo, Eduarda estava medicada e hidratada

A jovem sentia muitas dores no corpo, mas passava bem, disse Gabriel

Sexta-feira (10)

Eduarda recebeu alta da UTI

A motorista foi transferida para um quarto, em situação estável, e passou por observação após exames

Em sua primeira manifestação, a estudante comemorou estar viva

Segunda-feira (13)

Eduarda recebeu alta da Santa Casa e foi para casa

Domingo (19)