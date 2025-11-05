- Um incêndio atingiu dois casarões e os prédios ao lado, no Centro Histórico de Porto Alegre, por volta das 14h45min desta quarta-feira (5)
- Às 17h, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informaram que o fogo estava controlado, mas que ainda havia focos de incêndio
- Por volta das 22h, os bombeiros seguiam no local combatendo as chamas
- Três pessoas foram encaminhadas ao HPS; acompanhe abaixo as últimas informações em tempo real
Praça XV
Notícia
Incêndio no Centro Histórico; acompanhe as informações em tempo real
Fogo começou por volta das 14h45min desta quarta-feira
André MalinoskiEnviar emailVer perfil
Gabriela PlentzEnviar emailVer perfil
Isadora GarciaEnviar emailVer perfil
Lisielle ZanchettinEnviar emailVer perfil
Paulo RochaEnviar emailVer perfil