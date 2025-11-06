Porto Alegre

Praça Quinze
Notícia

Incêndio em casarões no Centro Histórico de Porto Alegre: o que se sabe sobre o caso

Três pessoas inalaram fumaça e precisaram ser atendidas no HPS. Loja de calçados, bazar e dois edifícios foram atingidos

Beatriz Coan

