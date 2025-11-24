Porto Alegre

Jardim Itu
Notícia

Incêndio atinge prédio residencial na zona norte de Porto Alegre

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas no segundo andar em bloco de apartamentos de condomínio

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS