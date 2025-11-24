Incêndio atinge prédio residencial na zona norte de Porto Alegre

Um incêndio atingiu prédio residencial na manhã desta segunda-feira (24), no Jardim Itu, zona norte de Porto Alegre.
O bloco com 16 apartamentos está situado em condomínio Buenos Aires, na esquina da Avenida Bispo João Scalabrini com Adda Mascarenhas de Moraes. O Corpo de Bombeiros foi acionado perto das 8h30min. O conjunto habitacional tem 128 apartamentos no total.
Segundo os bombeiros, as chamas afetaram pelo menos três apartamentos. O prédio tem quatro andares. Os moradores foram evacuados e uma mulher que mora no bloco precisou de auxílio para ser retirada, e foi encaminhada ao atendimento médico por ter inalado fumaça. Ainda não se sabe a situação dos animais de estimação que permaneceram no prédio.
Segundo o síndico, Luiz Roni Garcia, morador há 17 anos, o incêndio se iniciou no segundo andar. Uma moradora que reside no apartamento relatou ter acendido uma vela para rezar. As causas, no entanto, ainda devem ser confirmadas.
— A moradora do bloco estava sob efeito de remédios e deve ter se descuidado com a vela acesa. Me parece que foi isso. E aí iniciou o fogo no quarto, nas roupas de cama. E não deu tempo da gente controlar mais.
Segundo Garcia, os moradores usaram extintores para tentar controlar o incêndio.
Moradora do bloco 3, Ivone de Andrade Rodrigues, 67 anos, sentiu cheiro de fumaça logo após acordar pela manhã.
— Senti um cheiro forte de fumaça. Meu marido olhou para a rua e disse Ivone, é fogo. Tentaram apagar, mas foi tomando conta dos outros apartamentos — relatou.
A moradora abrigou em sua casa a idosa do apartamento onde o fogo se iniciou.
— Ela me disse que acendeu uma vela para rezar pelo irmão dela. E acredita que cochilou. Quando acordou, o fogo já tinha se espalhado. Ela saiu correndo — afirmou.
Por volta das 9h45min, as chamas já haviam sido contidas e os bombeiros trabalhavam no rescaldo. O chamado foi encerrado às 10h40min, quando as equipes deixaram o condomínio.