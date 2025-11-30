Incêndio atinge prédio no Centro Histórico de Porto Alegre

Um incêndio atinge um prédio no Centro Histórico de Porto Alegre, na noite deste domingo (30). O Corpo de Bombeiros está no local.
O imóvel fica na Rua Vigário José Inácio, que está bloqueada entre as ruas Jerônimo Coelho e Duque de Caxias. As chamas começaram no quarto andar da edificação.
Segundo os bombeiros, quatro pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) por inalação de fumaça.
O prédio atingido pelas chamas e as edificações ao lado foram evacuados.
A Brigada Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estão no local.