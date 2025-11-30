Incêndio atinge prédio no Centro Histórico de Porto Alegre

Um incêndio atinge um prédio no Centro Histórico de Porto Alegre, na noite deste domingo (30). O Corpo de Bombeiros está no local.

O imóvel fica na Rua Vigário José Inácio, que está bloqueada entre as ruas Jerônimo Coelho e Duque de Caxias. As chamas começaram no quarto andar da edificação.

Leia Mais Porto Alegre registra pelo menos dois incêndios em edificações por dia em 2025

Segundo os bombeiros, quatro pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) por inalação de fumaça.

O prédio atingido pelas chamas e as edificações ao lado foram evacuados.