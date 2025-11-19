Incêndio atinge prédio no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Chamas eram vistas em uma das janelas do edifício. Taiana Souza / Arquivo Pessoal

Um incêndio atingiu um prédio na Avenida Taquara, no bairro Petrópolis, na zona leste de Porto Alegre. O fogo começou por volta das 11h30min desta quarta-feira (19).

Quatro caminhões do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas no local. O fogo foi controlado pouco depois do meio-dia. No momento, o trabalho é focado no rescaldo da estrutura.

Alguns moradores foram retirados com auxílio de escadas posicionadas de forma improvisada em uma segunda entrada do edifício, pela Avenida Protásio Alves. A informação inicial é de que o fogo começou no quarto de um apartamento no primeiro andar do prédio. O dono não estava no local.

Não se sabe se o fogo atingiu outros apartamentos do edifício, que é residencial. Conforme os bombeiros, ninguém ficou ferido.

Veja vídeo do resgate dos moradores