Incêndio atinge prédio residencial no centro de Porto Alegre

Um incêndio atingiu um prédio residencial no centro de Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (26). O imóvel fica na Rua Siqueira Campos, 856, mas tem duas entradas e o fogo surgiu em um apartamento que fica no quinto andar, de frente para a Avenida Mauá, no número 837.
— O incêndio foi contido rapidamente. Os bombeiros vieram rápido — afirmou a moradora Silvia Rachevski, que chegou ao local após ser avisada do incêndio pelo marido.
Ao menos uma pessoa ficou ferida e foi levada para atendimento ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Seria uma idosa que tentou combater o fogo e sofreu queimaduras leves. Um outro senhor precisou de atendimento por inalação de fumaça.
Ainda não há confirmação sobre o que provocou as chamas, mas moradores relatam que a causa foi uma vela acendida pela senhora ferida. O fogo também atingiu apartamentos no sexto e no sétimo andares.
Os moradores tiveram de deixar o prédio, que ainda passará por perícia para avaliar danos à estrutura. Não há previsão de liberação do imóvel. Os bombeiros também ajudaram a retirar pets e entregá-los aos tutores.
Por volta das 10h30min, os bombeiros trabalhavam no rescaldo do incêndio. A faixa da direita da Avenida Mauá seguia bloqueada para facilitar as operações.