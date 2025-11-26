Incêndio atinge prédio residencial no centro de Porto Alegre. Norberto Lemos / Arquivo pessoal

Um incêndio atingiu um prédio residencial no centro de Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (26). O imóvel fica na Rua Siqueira Campos, 856, mas tem duas entradas e o fogo surgiu em um apartamento que fica no quinto andar, de frente para a Avenida Mauá, no número 837.

— O incêndio foi contido rapidamente. Os bombeiros vieram rápido — afirmou a moradora Silvia Rachevski, que chegou ao local após ser avisada do incêndio pelo marido.

Ao menos uma pessoa ficou ferida e foi levada para atendimento ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Seria uma idosa que tentou combater o fogo e sofreu queimaduras leves. Um outro senhor precisou de atendimento por inalação de fumaça.

Leia Mais Votação do novo Plano Diretor de Porto Alegre deve ficar para 2026

Ainda não há confirmação sobre o que provocou as chamas, mas moradores relatam que a causa foi uma vela acendida pela senhora ferida. O fogo também atingiu apartamentos no sexto e no sétimo andares.

Os moradores tiveram de deixar o prédio, que ainda passará por perícia para avaliar danos à estrutura. Não há previsão de liberação do imóvel. Os bombeiros também ajudaram a retirar pets e entregá-los aos tutores.