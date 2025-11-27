Porto Alegre

Zona Leste
Notícia

Incêndio atinge o Morro Santana, em Porto Alegre

Corpo de Bombeiros atuam no combate ao fogo em dois pontos; chamas chegaram a ameaçar residencias, mas nenhuma foi atingida

Gabriela Plentz

