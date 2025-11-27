Incêndio atinge o Morro Santana, em Porto Alegre

Fogo atinge área de vegetação. Gabriela Plentz / Agencia RBS

O Corpo de Bombeiros combate, desde o início da tarde desta quinta-feira (27), um incêndio no Morro Santana, zona leste de Porto Alegre. No momento, o fogo atinge apenas uma área com vegetação.

Há dois focos de incêndio, um direcionado à Zona Norte e outro de frente para a Avenida Antônio de Carvalho, no bairro Jardim Carvalho.

Parte do fogo avançou em direção a algumas casas da região, mas foi controlado, conforme os bombeiros, que ainda atuam no rescaldo e combate ao segundo foco. Apesar da apreensão, nenhuma residência foi atingida, mas chamas ainda era vistas próximo de algumas moradias no meio desta tarde.

Ao menos três caminhões do Corpo de Bombeiros estão na região do Beco Souza Costa, de onde uma mangueira é puxada para a área afetada. A fumaça ainda se espalha pela região.

Três caminhões dos bombeiros atuam no combate ao fogo. Gabriela Plentz / Agencia RBS