Incêndio atinge casarões e prédios no Centro Histórico de Porto Alegre

Um incêndio atingiu dois casarões e dois prédios na Praça XV, no Centro Histórico de Porto Alegre, nesta quarta-feira (5). O fogo começou por volta das 14h45min, e o combate às chamas deve seguir durante a madrugada, conforme a previsão dos bombeiros. Por volta das 22h, ainda havia um foco de incêndio no local.

Duas equipes permanecem no local com apoio de uma escada mecânica, realizando o resfriamento constante da área para impedir novas reignições. O comandante da guarnição e o oficial de serviço acompanham o trabalho, totalizando pelo menos três frentes de combate e monitoramento.

— O foco vai e volta, por isso precisamos manter o resfriamento contínuo até que o material inflamável seja totalmente neutralizado — explicou um dos oficiais responsáveis pela operação

Ainda durante a tarde, de acordo com a Defesa Civil, os casarões e os prédios foram evacuados. Três pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) da Capital por inalação de fumaça, mas os ferimentos são sem gravidade.

Ao menos sete caminhões do Corpo de Bombeiros e 30 agentes atuaram no local. A Brigada Militar isolou a área, e ambulâncias também foram acionadas.

No total, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre informou que 23 pacientes foram triados pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, sendo que:

17 pacientes apresentaram sintomas leves , receberam atendimento no local e foram liberados

, receberam atendimento no local e foram liberados três foram encaminhados ao HPS por inalação de fumaça

foram encaminhados ao HPS por inalação de fumaça um homem foi encontrado convulsionando nas proximidades do incêndio e recebeu atendimento da equipe, foi medicado, estabilizado e também encaminhado ao HPS

foi encontrado convulsionando nas proximidades do incêndio e recebeu atendimento da equipe, foi medicado, estabilizado e também encaminhado ao HPS um paciente foi encaminhado ao HPS por ter sofrido uma queda

foi encaminhado ao HPS por ter sofrido uma queda uma mulher de 29 anos apresentou broncoespasmo leve (saturação de 92% em ar ambiente). Após uso de salbutamol aerossol, teve melhora e foi liberada no local

Leia Mais Prédio da prefeitura de Porto Alegre com histórico de incêndios passa por obras para implantar PPCI

Combate às chamas

Bombeiros de todas as equipes de Porto Alegre atuaram para combater as chamas que começaram no interior de uma loja, que armazenava material inflamável e combustível. O fogo se espalhou de um casarão para o outro e, depois, para o Prédio Phoenix e Edifício Praça XV.

Três pelotões atuaram de forma simultânea no início dos trabalhos: um grupo combatia o incêndio do lado de fora do casarão, outra estava no quarto andar de um dos prédios, enquanto uma equipe realizava a evacuação dos locais.

Cerca de três horas depois, parte das chamas havia sido controlada, mas ainda havia focos de incêndio em alguns pontos da loja e dos prédios, o que exigiu que os trabalhos se estendessem.

— Os bombeiros estavam trabalhando lá no 13º andar e começou a desplacar a parede, começou a cair pedaços de concreto, e isso dificultou o trabalho ali. Tivemos que retrair e trabalhar mais de longe. Então, por isso que a gente vê as chamas bem no alto, começando a se intensificar agora, porque são locais onde o bombeiro não consegue entrar — disse o coronel Segundo o tenente-coronel Alexandre Sório Nunes por volta das 19h, quase cinco horas após o início do incêndio.

Bombeiros seguiam atuando no incêndio por volta das 20h. André Ávila / Agencia RBS

Durante parte dos trabalhos, os bombeiros não contaram com a escada Magirus. O tenente-coronel Deoclides da Rosa explicou que o equipamento está em manutenção preventiva, mas que sua falta foi suprida com o reforço no número de bombeiros deslocados para a ocorrência. Mesmo assim, foi solicitada uma escada emprestada para a guarnição de Caxias do Sul.

As causas do incêndio ainda não foram determinadas. A perícia vai investigar onde e por que o fogo começou.

— A perícia, depois de fazer o levantamento, vai nos apontar o que pode ter iniciado. E aí depois a análise do prédio, a Defesa Civil juntamente com seus técnicos e os bombeiros farão uma avaliação — afirma o tenente-coronel Deoclides Silva da Rosa.

Incêndio começou no segundo andar de um dos casarões

Os casarões históricos, de 1884, abrigam dois estabelecimentos, sendo um deles o bazar Loja Irmãos. Ao lado, funciona um comércio de calçados.

— Quando a gente viu a fumaça, o pessoal começou a informar as salas todas, informando que estaria havendo uma fumaça. Foi assim, em questão de um minuto começou a fumaça — conta Paulo Roberto Redel, que é síndico do prédio Praça XV.

O funcionário de uma das lojas informou que o incêndio começou no segundo andar do estabelecimento.

— Tinha quatro clientes dentro da loja, eu pedi que eles saíssem. São nove funcionários, que já estavam do lado de fora. A princípio, a loja do lado, que são cinco pessoas, o pessoal saiu todo — contou Júlio.

O fogo atingiu o teto das estruturas, o que dificultou o combate ao incêndio.

"A gente perdeu tudo"

Lisandro Krug, marido da gerente da loja de calçados atingida pelo fogo, contou que o negócio está na família há mais de uma geração. Emocionado, ele lamentou as perdas materiais:

— A única coisa que eu sei é que a gente perdeu tudo e não tem o que falar. A gente veio de várias crises. A gente veio de uma pandemia, ficamos seis meses de loja fechada, depois veio de uma enchente.

Alteração no trânsito

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os ônibus que saem do terminal Parobé agora irão partir do terminal da Júlio de Castilhos, provisoriamente.

Bloqueios:

Bloqueio na Praça Pereira Parobé entre a Av. Otávio Rocha e Av. Júlio de Castilhos

Bloqueio total da Rua Vigário José Inácio, Av. Otávio Rocha e R. Dr Flores