Porto Alegre

Rubem Berta
Notícia

Incêndio atinge casa e moradores precisam ser resgatados na zona norte de Porto Alegre

Fogo teria começado em um carro estacionado na garagem do imóvel

Gabriela Plentz

Enviar emailVer perfil

Paulo Rocha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS