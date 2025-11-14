Incêndio atinge casa e moradores precisam ser resgatados na zona norte de Porto Alegre

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa na Rua Master, no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, no início da tarde desta sexta-feira (14).

Conforme informações preliminares, o fogo teria começado em um carro que estava na garagem do imóvel. O Corpo de Bombeiros Militar se deslocou para atender a ocorrência.