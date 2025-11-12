Incêndio atinge casa no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Um incêndio atingiu um casa abandonada na Rua General Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (12). O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local e conseguiu controlar o fogo.
O incêndio estava concentrado nas duas peças da frente da residência.
Vizinhos informaram que havia moradores dentro da casa. Uma equipe entrou no local e encontrou duas senhoras que estavam na parte dos fundos. Elas foram retiradas com o uso do Equipamento de Proteção Respiratória. O Samu foi acionado e compareceu no local para atendimento das vítimas que haviam inalado fumaça.
A Defesa Civil interditou o local em razão dos danos. As causas do incêndio estão sendo apuradas.
