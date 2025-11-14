Porto Alegre

Cidade Baixa
Notícia

Imagens de câmeras de segurança mostram que incêndio em casa de idosas em Porto Alegre pode ter sido criminoso; veja vídeo

Fogo atingiu residência no começo da manhã de quarta-feira (12). Mulher é suspeita de ter iniciado o fogo

Alberi Neto

