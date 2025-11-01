Grupo arrecada eletrodomésticos no Parcão para fazer o descarte correto: "Aceitamos até geladeira e fogão"

Equipamentos podem ser entregues no Parcão, em frente à Rua Mostardeiro, na Capital. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Ocorre neste sábado (1º), em Porto Alegre, uma ação para arrecadar eletroeletrônicos e eletrodomésticos estragados. A intenção, segundo os organizadores, é dar a essas peças um fim que não agrida o meio ambiente. Os interessados podem levar os itens para uma tenda no Parque Moinhos de Vento, o Parcão, em frente à Rua Mostardeiro.

— Aceitamos até geladeira e fogão. Nas últimas edições que fizemos aqui, recolhemos entre três e quatro toneladas de eletrônicos e eletrodomésticos — diz João Caruso, consultor da RS Recicla, empresa que faz parte da ação.

A campanha é organizada pela Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) em parceria com a prefeitura de Porto Alegre. A RS Recicla é uma companhia privada criada em 2007 na Capital. Ela recebe os produtos, separa as peças (o que é de plástico, cobre, alumínio, entre outros) e depois vende para empresas de reciclagem.

Esta é a 5ª edição da campanha de descarte feita em Porto Alegre, sempre no Parcão, que é cercado de residências. Quando a reportagem esteve no local, entre 10h e 12h deste sábado, moradores do Moinhos de Vento já haviam levado televisores, micro-ondas, aquecedor, ventilador, teclados de computador e um aparelho de DVD, todos estragados.

— Jogar no lixo comum é muito danoso para o meio ambiente. Contamina rios e lagos. Esses produtos têm todo tipo de componente químico e nocivo que tu possas imaginar, que não casam com o meio ambiente de forma alguma — acrescenta Caruso, que está desde cedo na tenda recebendo o equipamentos.

Itens podem ser entregues a pé ou parando de carro em frente à tenda. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

A campanha está sendo realizada no formato drive-thru, em que o motorista pode parar com o carro em frente à tenda e um voluntário vai ao encontro dele para recolher os itens. Perto do meio-dia, o empresário Mauro Gouveia Souto, 62 anos, estacionou no local e se desfez de uma torradeira.

— Estragou do nada. Vi que o preço para arrumar era o de um equipamento novo, então comprei outro — diz Souto.

A pé, a aposentada Elisandra Gomes, 67, e a filha Giovana, 35, caminhavam pelo Parcão com uma caixa cheia de itens. Dentro estavam cabos, mouses e um teclado de computador.

— Viemos escondidos do meu marido. Ele diz que um dia usaria isso de novo, mas só fica ocupando espaço em casa. Está tudo estragado. Faz anos que ele não liga o computador — diz a aposentada.

Equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) também estão no local com atividades educativas voltadas à sustentabilidade. A arrecadação neste sábado vai até as 17h. Em outros dias, a Abree conta com mais pontos de recolhimento em Porto Alegre. Confira os endereços no site da associação.

Campanha de arrecadação de eletrônicos e eletrodomésticos em Porto Alegre

Quando: neste sábado (1º)

neste sábado (1º) Horário: das 10h às 17h

das 10h às 17h Endereço: Parque Moinhos de Vento, o Parcão. Comendador Caminha, s/nº

Exemplos de produtos que podem ser descartados