Porto Alegre

Impactos no cotidiano
Notícia

Fios emaranhados, obras e trânsito: como o ambiente urbano afeta a saúde dos moradores de Porto Alegre

Situações da vida em grandes cidades podem causar estresse, ansiedade e resultar em problemas cardíacos

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS