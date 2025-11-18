Falta de luz há mais de um dia indigna moradores em Porto Alegre : "As coisas estão estragando na geladeira"

Renan Mattos / Agência RBS

Sem energia desde o temporal de domingo (16), moradores de diversos locais de Porto Alegre contabilizam prejuízos. No bairro Medianeira, a comunidade espera por uma equipe da CEEE Equatorial para avaliar os danos.

A moradora Deise Webster conta que o problema afeta especialmente famílias que convivem com idosos.

— Eu, por exemplo, tenho uma mãe de 93 anos que mora comigo. As coisas estão estragando na geladeira — relata.

Deise afirma que ela e os vizinhos já ligaram para a companhia, pedindo auxílio.

— Não passou ninguém ainda pra ver a nossa rua — reclama —Isso é um absurdo, porque quando a gente atrasa a luz ou não paga, eles vêm no mesmo minuto e cortam. Isso é um abuso com o ser humano, mais de 24 horas sem luz — completa Deise.

Já no bairro Bom Fim, Paulo Dias, que é síndico de um prédio na Avenida Cauduro, conta que as equipes da concessionária já estiveram no local, mas não resolveram o problema.

— A gente fez o chamado no telefone da Equatorial e foi registrado. Hoje pela manhã, por volta das 11 horas, veio uma equipe, mas disseram que não tinham condições de resolver. Às três da tarde veio outra equipe, que também disse que não conseguiria, que só uma equipe com caminhão cesto alcançaria as chaves no poste — relata o síndico.

— Acho um absurdo. A gente liga, reclama, recebe protocolo, mas dá a entender que sempre abrem um novo chamado. É muito complicado — desabafou.

Relatos recebidos pela reportagem indicam que bairros como Protásio Alves, Jardim Europa, Menino Deus, Santa Cecília, Santo Antônio, Belém Novo e Lami permanecem às escuras desde as 16h de domingo.

Posicionamento da CEEE Equatorial

Em nota, a CEEE Equatorial informou que reforçou o atendimento na região e que as equipes estão atuando para restabelecer o fornecimento de energia "com a maior brevidade possível".

Leia na íntegra

A CEEE Equatorial informa que reforçou o atendimento na região e que as equipes já estão atuando para normalizar o fornecimento de energia com a maior brevidade possível. Além das ações emergenciais, também será realizado um diagnóstico da área para avaliar a situação da rede.

A distribuidora reforça que todos os casos de falta de energia elétrica sejam comunicados aos canais oficiais de atendimento, para que possam ser atendidos com brevidade: