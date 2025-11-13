Fachadas de casarões atingidos por incêndio no Centro Histórico de Porto Alegre são demolidas

Os casarões históricos destruídos por um incêndio na Praça Quinze de Novembro, no Centro Histórico de Porto Alegre, tiveram as fachadas totalmente demolidas na tarde desta quinta-feira (13). O trabalho foi feito com auxílio de uma escavadeira.
A primeira etapa foi feita de forma manual, com uso de marretas e martelos. Antes das 16h, a máquina foi acionada para que a primeira fachada fosse destruída. A segunda estrutura foi ao chão às 17h.
Houve atraso na condução dos trabalhos nesta quinta-feira. O motivo, conforme a Smoi, foi a dificuldade de demolição devido a vigas nas estruturas.
Demolição causa impactos no entorno
Os resíduos estão, temporariamente, na calçada. Conforme a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), o local passará por limpeza total e será isolado por tapumes.
O processo de demolição total dos terrenos deve durar em torno de 20 dias segundo estimativa da prefeitura.
A nova previsão é de que o trânsito entre a Voluntários da Pátria e a Otávio Rocha seja liberado a partir das 18h da sexta-feira (14).
Os prédios ao lado dos casarões seguem interditados. Há expectativa de que uma liberação parcial ocorra na tarde de sexta para que usuários possam pegar pertences nos edifícios XV e Phenix.