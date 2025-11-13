Porto Alegre

Praça Quinze
Notícia

Fachadas de casarões atingidos por incêndio no Centro Histórico de Porto Alegre são demolidas

Local passará por limpeza total e será isolado por tapumes. Prédios vizinhos seguem interditados

Lisielle Zanchettin

