Fachadas de casarões atingidos por incêndio no Centro Histórico de Porto Alegre são demolidas

Demolição começou de forma manual, com marretas e martelos. Lisielle Zanchettin / Agencia RBS

Os casarões históricos destruídos por um incêndio na Praça Quinze de Novembro, no Centro Histórico de Porto Alegre, tiveram as fachadas totalmente demolidas na tarde desta quinta-feira (13). O trabalho foi feito com auxílio de uma escavadeira.

A primeira etapa foi feita de forma manual, com uso de marretas e martelos. Antes das 16h, a máquina foi acionada para que a primeira fachada fosse destruída. A segunda estrutura foi ao chão às 17h.

Houve atraso na condução dos trabalhos nesta quinta-feira. O motivo, conforme a Smoi, foi a dificuldade de demolição devido a vigas nas estruturas.

Demolição causa impactos no entorno

Os resíduos estão, temporariamente, na calçada. Conforme a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), o local passará por limpeza total e será isolado por tapumes.

O processo de demolição total dos terrenos deve durar em torno de 20 dias segundo estimativa da prefeitura.

A nova previsão é de que o trânsito entre a Voluntários da Pátria e a Otávio Rocha seja liberado a partir das 18h da sexta-feira (14).