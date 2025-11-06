O Corpo de Bombeiros informou que a escada mecânica que deveria ter sido utilizada no combate ao incêndio que atingiu prédios e casarões no Centro Histórico de Porto Alegre na quarta-feira (5) estava em manutenção devido a um problema técnico.
O equipamento, conhecido como escada Magirus, é acoplado a um caminhão e permite o combate a incêndios em prédios de até 18 andares.
Uma nota oficial deve ser publicada ainda hoje pelos Bombeiros detalhando os motivos que levaram à manutenção.
Durante o combate, a corporação informou que a estrutura presente em Porto Alegre estava em manutenção. Com a indisponibilidade, outro veículo, do Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul, precisou ser deslocado até a Capital.
Segundo a corporação, enquanto o outro caminhão não chegava, o trabalho foi compensado com o aumento do efetivo de bombeiros enviados para o atendimento.
Atualmente, o governo do Estado dispõe de apenas duas escadas Magirus, ambas adquiridas em 2022, ao custo total de R$ 16 milhões. Questionada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que a compra desse tipo de equipamento é complexa, tanto pelo valor elevado quanto pela necessidade de importação da Europa. As escadas Magirus são fabricadas na Alemanha.
Não há, neste momento, previsão de novas aquisições por parte do governo estadual.