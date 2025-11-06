Combate seguia ocorrendo na manhã desta quinta-feira (6) Kathlyn Moreira / Agencia RBS

O Corpo de Bombeiros informou que a escada mecânica que deveria ter sido utilizada no combate ao incêndio que atingiu prédios e casarões no Centro Histórico de Porto Alegre na quarta-feira (5) estava em manutenção devido a um problema técnico.

O equipamento, conhecido como escada Magirus, é acoplado a um caminhão e permite o combate a incêndios em prédios de até 18 andares.

Uma nota oficial deve ser publicada ainda hoje pelos Bombeiros detalhando os motivos que levaram à manutenção.

Durante o combate, a corporação informou que a estrutura presente em Porto Alegre estava em manutenção. Com a indisponibilidade, outro veículo, do Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul, precisou ser deslocado até a Capital.

Segundo a corporação, enquanto o outro caminhão não chegava, o trabalho foi compensado com o aumento do efetivo de bombeiros enviados para o atendimento.

Atualmente, o governo do Estado dispõe de apenas duas escadas Magirus, ambas adquiridas em 2022, ao custo total de R$ 16 milhões. Questionada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que a compra desse tipo de equipamento é complexa, tanto pelo valor elevado quanto pela necessidade de importação da Europa. As escadas Magirus são fabricadas na Alemanha.