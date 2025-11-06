Porto Alegre

Magirus
Notícia

Escada mecânica não foi usada em combate a incêndio em Porto Alegre porque estava com problema técnico, afirma Corpo de Bombeiros

O equipamento passa por manutenção. Caminhão de Caxias do Sul com a mesma estrutura precisou ser deslocado para a Capital para prestar auxílio

Guilherme Milman

