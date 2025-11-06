Escada Magirus dos bombeiros em Porto Alegre não tem data para voltar a operar

Casarões pegaram fogo na Praça XV de Novembro. André Ávila / Agencia RBS

A autoescada mecânica do Corpo de Bombeiros em Porto Alegre não tem prazo previsto para voltar a operação. Conhecida pelo nome comercial Magirus, a escada está em manutenção e, por isso, não foi utilizada no combate ao incêndio que consumiu edificações na Praça XV de Novembro, no centro da Capital, nesta quarta-feira (5).

A autoescada sofreu avaria em um sensor responsável pela leitura dos graus de elevação, necessário para garantir a segurança dos operadores. De acordo com a corporação, como a viatura é fabricada da Alemanha, é preciso aguardar a remessa da peça por uma fabricante europeia, o que torna incerta a data para a retomada do uso da autoescada.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que "não está medindo esforços para viabilizar a manutenção da autoescada mecânica da Capital com a agilidade que o caso requer, a fim de deixá-la em condições operacionais".

Os bombeiros contam com uma segunda escada Magirus operante, cuja base é em Caxias do Sul e, nesta quarta, foi deslocada até Porto Alegre. A viatura da Serra ​chegou ao local do incêndio, no centro da Capital, por volta das 19h.

A corporação afirma que possui outras autoescadas antigas, que não estão em condições de operação por não oferecerem segurança a militares e eventuais vítimas. "Como são veículos muito antigos, não há empresas no mercado que façam a manutenção", diz a nota.

No momento, os bombeiros não têm perspectiva de adquirir novas autoescadas mecânicas. O equipamento tem custo estimado em R$ 10 milhões e teria de ser importado da Europa.

Nota do Corpo de Bombeiros

O CBMRS possui duas novas Auto Escadas Mecânicas - AEM - adquiridas em 2022, localizadas em Porto Alegre e Caxias do Sul - empenhadas em lugares estratégicos, por serem grandes municípios e com número grande de ocorrências. A Auto Escada Mecânica da Capital encontra-se em manutenção corretiva, pois está com uma avaria no sensor (encoder) responsável pela leitura dos graus de elevação da auto escada. Como o equipamento tem todos os movimentos monitorados, e é o seu software que possibilita esse funcionamento de maneira segura, sem oferecer riscos aos operadores, sem o funcionamento deste sensor, a escada fica inoperante.

Há auto escadas mecânicas antigas na Corporação (30 anos ou mais), porém não estão em condições de operação, por não oferecerem segurança aos militares e a eventuais vítimas a serem resgatadas. Como são veículos muito antigos, não há empresas no mercado que façam a manutenção.