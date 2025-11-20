"É uma forma de retribuir a ajuda das pessoas", diz vítima da enchente que participou de ação de limpeza da orla do Guaíba

Ariane e dezenas de voluntários participaram de evento. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na manhã desta quinta-feira (20), enquanto muitos gaúchos aproveitavam o feriado para descansar ou passear, um grupo de voluntários acordou cedo para se dedicar a um trabalho difícil, mas compensador na zona sul de Porto Alegre. Dezenas de moradores da Capital e de cidades próximas participaram de uma ação de limpeza das margens e da água do Guaíba no bairro Belém Novo.

Realizado anualmente, o movimento Limpe o Guaíba chegou à quarta edição. Enquanto os participantes percorriam cerca de dois quilômetros entre a Praça José Comunal e a Praia do Veludo, três dezenas de atletas participavam de uma prova de natação também destinada a ampliar a conscientização ambiental e a importância de preservar os mananciais.

Entre os voluntários com saco de lixo nas mãos que vasculhavam cada metro da orla em busca de plásticos, vidros e outros materiais descartados irregularmente, estava uma moradora de Canoas decidida a limpar a natureza como uma forma de agradecimento.

Ariane Santos, 34 anos, ainda se adaptava a sua casa recém-construída no bairro Mathias Velho, no ano passado, quando a enchente de maio levou tudo o que ela tinha. A gestora de viagens ficou sem teto ou móveis ao lado do marido e dos dois filhos. No começo deste ano, graças à doação de uma nova moradia, conseguiu retornar com os familiares ao antigo endereço.

— Pra mim, estar aqui é uma forma de gratidão, de devolver toda a ajuda que a gente teve das pessoas, porque foi o povo que ajudou. A gente fazer esse movimento (de limpeza) serve também para mostrar que a gente precisa cuidar do meio ambiente — afirmou Ariane.

Coordenador do movimento e conhecido por organizar eventos de natação, Francismar Siviero afirma que a ideia de promover a ação de limpeza veio da relação com a prática esportiva.

— O Limpe o Guaíba é uma consequência da nossa turma de nadadores. Aqui é a piscina do nosso grupo de águas abertas, e começamos a encontrar muita sujeira nesses anos todos. Criamos esse trabalho para conscientizar a população a não jogar lixo na natureza e para que a gente possa melhorar o Guaíba — afirmou Siviero.

Além dos voluntários, o esforço de despoluição contou ainda com uma retroescavadeira e quatro caminhões e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), além de equipes do DMLU que recolhiam os sacos plásticos deixados junto à via principal da orla. Alguns participantes embarcaram em caiaques para remover sujeira de dentro da água.

Entre os materiais coletados da orla do Belém Novo estavam itens como garrafas, vidro quebrado e plásticos em geral. Mas Francismar Siviero conta que já houve achados inusitados ao longo das edições do evento.

— Até cabeça de bode a gente tirou daqui — conta o veterano nadador, que não abandona o esporte apesar dos 70 anos de idade e das seis pontes de safena implantadas em 2023.