Duas mulheres ficam feridas em acidente na zona sul de Porto Alegre

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (17) na zona sul de Porto Alegre. A colisão ocorreu pouco depois das 2h, na Avenida Teresópolis, perto da Praça Guia Lopes, no bairro Teresópolis.
Segundo as equipes de atendimento, um carro bateu em um poste e ficou completamente destruído. Duas mulheres estavam no veículo.
Com a força do impacto, uma delas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelos bombeiros. Agentes da Brigada Militar e da EPTC também auxiliaram na ocorrência.
As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar em Porto Alegre. O trânsito ficou bloqueado durante uma hora para o trabalho das equipes.