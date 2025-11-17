Duas mulheres ficam feridas em acidente na zona sul de Porto Alegre

Acidente deixou duas pessoas feridas Marcos Pacheco / RBS TV

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (17) na zona sul de Porto Alegre. A colisão ocorreu pouco depois das 2h, na Avenida Teresópolis, perto da Praça Guia Lopes, no bairro Teresópolis.

Segundo as equipes de atendimento, um carro bateu em um poste e ficou completamente destruído. Duas mulheres estavam no veículo.

Corpo de bombeiros precisou retirar uma das vítimas das ferragens Marcos Pacheco / RBS TV

Com a força do impacto, uma delas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelos bombeiros. Agentes da Brigada Militar e da EPTC também auxiliaram na ocorrência.