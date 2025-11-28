Dmae atrasa obra na Avenida Ipiranga para poder antecipar outra; entenda

As obras de recuperação de dois trechos do talude do Arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, tiveram seus prazos de entrega alterados.
A restauração da área próxima da Rua São Luís, no sentido centro-bairro, atrasou pela segunda vez, enquanto os trabalhos na esquina com a Rua Silva Só, no sentido bairro-centro, tiveram o prazo de entrega adiantado em até três meses.
As mudanças
Iniciada no começo do ano, a obra de recuperação do trecho da São Luís tinha entrega prevista para setembro, mas o prazo não foi cumprido. Após o atraso, a nova expectativa do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) era de finalizar o trabalho em novembro, o que também não irá acontecer. A nova previsão é, agora, de conclusão entre o final de dezembro e início de janeiro.
No entanto, segundo o Dmae, o novo atraso está diretamente ligado à antecipação na entrega de outro trecho importante: o da Ipiranga com a Silva Só. Considerada a principal obra em andamento no talude, com bloqueio permanente de ao menos uma faixa da Ipiranga, a recuperação neste ponto tinha previsão inicial de conclusão em março do ano que vem, mas deve ser entregue antes, junto com a da São Luís.
Atualmente, o departamento estima que as obras de ambas estejam em estágio semelhante, já em torno de 90% do total.
Até o momento, foram investidos mais de R$ 6 milhões na recuperação dos taludes, após registro de desmoronamentos em vários pontos, resultando em interdição da ciclovia da Ipiranga. As estruturas estão sendo refeitas em concreto armado, com a fixação de pranchas sob o curso d'água, e em gabiões, que são estruturas metálicas preenchidas com pedras, para estabilizar o terreno.
Notificação
Na última quarta-feira, o Dmae publicou no Diário Oficial de Porto Alegre uma "notificação de intenção de aplicação" encaminhada ao Consórcio Dilúvio-Ipiranga, que atua nas obras já em andamento. A publicação representa um "aviso" ao consórcio de que alguma penalidade pode ser aplicada.
Questionado, o departamento não informou se houve alguma irregularidade na obra e garantiu tratar-se apenas de "trâmites burocráticos".
Novas obras em breve
Além das duas que já ocorrem, novas intervenções estão programadas para acontecer em 2026. A expectativa é de que elas comecem assim que as atuais obras terminem.
Isso deve acontecer ainda no início do ano que vem, mas não há datas confirmadas. Ainda assim, a ideia do Dmae é entregar todas as obras ao longo do próximo ano.
Situação dos trabalhos:
Obras em andamento
- Próximo à Rua São Luís, junto ao Planetário: atrasada pela segunda vez. Previsão inicial era setembro; depois, novembro; e agora, dezembro.
- Em frente ao antigo Ginásio da Brigada Militar, próximo à Rua Silva Só: previsão de entrega inicial era para o primeiro trimestre de 2026. Agora, foi adiantada para, no máximo, janeiro.
Obra concluída
- Ipiranga da esquina com a Rua São Manoel: entregue dentro do prazo, em setembro
Obras para serem iniciadas no início do ano que vem
- Próximo à Rua Vicente da Fontoura
- Próximo à Rua Santana
- Próximo à Rua Lício Cavalheiro
- Próximo à Rua Vicente da Fontoura
- PUCRS, próximo à parada de ônibus do campus (sentido centro-bairro)
- PUCRS, próximo à Rua Prof. Cristiano Fischer (sentido centro-bairro)
* Previsão de que todas sejam entregues ao longo de 2026.
Custos aplicados e estimados:
- Trecho da esquina da Ipiranga com Silva Só: R$ 2,2 milhões
- Trechos da São Luís e São Manoel: R$ 4,3 milhões
- Trechos no quarteirão da PUCRS (quatro pontos ainda não iniciados): R$ 2,6 milhões
* Ainda há outros três trechos com projetos prontos aguardando orçamento para a licitação.