Dmae atrasa obra na Avenida Ipiranga para poder antecipar outra; entenda

Obras nas imediações da Rua São Luís terão a entrega adiada. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As obras de recuperação de dois trechos do talude do Arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, tiveram seus prazos de entrega alterados.

A restauração da área próxima da Rua São Luís, no sentido centro-bairro, atrasou pela segunda vez, enquanto os trabalhos na esquina com a Rua Silva Só, no sentido bairro-centro, tiveram o prazo de entrega adiantado em até três meses.

As mudanças

Trecho próximo à Silva Só está em obras. Jefferson Botega / Agencia RBS

Iniciada no começo do ano, a obra de recuperação do trecho da São Luís tinha entrega prevista para setembro, mas o prazo não foi cumprido. Após o atraso, a nova expectativa do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) era de finalizar o trabalho em novembro, o que também não irá acontecer. A nova previsão é, agora, de conclusão entre o final de dezembro e início de janeiro.

No entanto, segundo o Dmae, o novo atraso está diretamente ligado à antecipação na entrega de outro trecho importante: o da Ipiranga com a Silva Só. Considerada a principal obra em andamento no talude, com bloqueio permanente de ao menos uma faixa da Ipiranga, a recuperação neste ponto tinha previsão inicial de conclusão em março do ano que vem, mas deve ser entregue antes, junto com a da São Luís.

Atualmente, o departamento estima que as obras de ambas estejam em estágio semelhante, já em torno de 90% do total.

Até o momento, foram investidos mais de R$ 6 milhões na recuperação dos taludes, após registro de desmoronamentos em vários pontos, resultando em interdição da ciclovia da Ipiranga. As estruturas estão sendo refeitas em concreto armado, com a fixação de pranchas sob o curso d'água, e em gabiões, que são estruturas metálicas preenchidas com pedras, para estabilizar o terreno.

Notificação

Na última quarta-feira, o Dmae publicou no Diário Oficial de Porto Alegre uma "notificação de intenção de aplicação" encaminhada ao Consórcio Dilúvio-Ipiranga, que atua nas obras já em andamento. A publicação representa um "aviso" ao consórcio de que alguma penalidade pode ser aplicada.

Questionado, o departamento não informou se houve alguma irregularidade na obra e garantiu tratar-se apenas de "trâmites burocráticos".

Novas obras em breve

Além das duas que já ocorrem, novas intervenções estão programadas para acontecer em 2026. A expectativa é de que elas comecem assim que as atuais obras terminem.

Isso deve acontecer ainda no início do ano que vem, mas não há datas confirmadas. Ainda assim, a ideia do Dmae é entregar todas as obras ao longo do próximo ano.

Situação dos trabalhos:

Obras em andamento

Próximo à Rua São Luís, junto ao Planetário: atrasada pela segunda vez. Previsão inicial era setembro; depois, novembro; e agora, dezembro.

atrasada pela segunda vez. Previsão inicial era setembro; depois, novembro; e agora, dezembro. Em frente ao antigo Ginásio da Brigada Militar, próximo à Rua Silva Só: previsão de entrega inicial era para o primeiro trimestre de 2026. Agora, foi adiantada para, no máximo, janeiro.

Obra concluída

Ipiranga da esquina com a Rua São Manoel: entregue dentro do prazo, em setembro

Obras para serem iniciadas no início do ano que vem

Próximo à Rua Vicente da Fontoura

Próximo à Rua Santana

Próximo à Rua Lício Cavalheiro

PUCRS, próximo à parada de ônibus do campus (sentido centro-bairro)

PUCRS, próximo à Rua Prof. Cristiano Fischer (sentido centro-bairro)

* Previsão de que todas sejam entregues ao longo de 2026.

Custos aplicados e estimados:

Trecho da esquina da Ipiranga com Silva Só: R$ 2,2 milhões

R$ 2,2 milhões Trechos da São Luís e São Manoel: R$ 4,3 milhões

R$ 4,3 milhões Trechos no quarteirão da PUCRS (quatro pontos ainda não iniciados): R$ 2,6 milhões