Defesa Civil interdita dois prédios atingidos por incêndio no centro de Porto Alegre

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Instituto-Geral de Perícias e da Defesa Civil estiveram durante toda esta sexta-feira (07) nos edifícios Phoenix e Praça 15, atingidos por incêndio no centro de Porto Alegre na última quarta-feira (05).
Depois da perícia, a Defesa Civil Municipal determinou a interdição das estruturas.
Os responsáveis legais foram notificados e terão de apresentar um laudo técnico com anotação de responsabilidade profissional para que os locais possam ser liberados.
Já o prédio central — o edifício branco onde o incêndio começou — ainda não passou por perícia, devido às condições estruturais comprometidas.
Em nota, o Instituto-Geral Perícias afirma que não há data para conclusão do laudo pericial sobre as causas do incêndio.
Leia a nota na íntegra
Durante todo o dia de hoje, foram realizadas vistorias por parte do CBMRS, IGP e Defesa
Civil nos edifícios Phoenix, nº 16 e Edifício Praça 15, nº 66. Após a realização da vistoria e perícia do Igp, os locais foram interditados
pela Defesa Civil Municipal. Ambos os responsáveis legais das edificações foram notificados e deverão apresentar laudo com anotação de
responsabilidade técnica para liberação do local. No edifício central (prédio branco em que houve o início do incêndio) ainda não foi possível realizar perícia tendo em vista as condições estruturais do prédio.