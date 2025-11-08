Defesa Civil interdita dois prédios atingidos por incêndio no centro de Porto Alegre

Vistoria durou o dia inteiro. André Ávila / Agencia RBS

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Instituto-Geral de Perícias e da Defesa Civil estiveram durante toda esta sexta-feira (07) nos edifícios Phoenix e Praça 15, atingidos por incêndio no centro de Porto Alegre na última quarta-feira (05).

Depois da perícia, a Defesa Civil Municipal determinou a interdição das estruturas.

Os responsáveis legais foram notificados e terão de apresentar um laudo técnico com anotação de responsabilidade profissional para que os locais possam ser liberados.

Já o prédio central — o edifício branco onde o incêndio começou — ainda não passou por perícia, devido às condições estruturais comprometidas.

Em nota, o Instituto-Geral Perícias afirma que não há data para conclusão do laudo pericial sobre as causas do incêndio.

Leia a nota na íntegra

