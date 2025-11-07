Porto Alegre

Vandalismo
Notícia

Contêineres de lixo são incendiados no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Câmera de segurança flagrou ação na Rua Lopo Gonçalves, mas outros equipamentos também foram depredados

Alberi Neto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS