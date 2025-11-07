Contêineres de lixo são incendiados no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Contêiner foi incendiado na Rua Joaquim Nabuco na manhã desta sexta-feira. Felipe Kroth / Agencia RBS

Correção: o Departamento Municipal de Limpeza Urbana confirmou que três contêineres foram depredados, diferentemente do informado entre 8h01min e 12h45min desta sexta-feira (7). O texto foi corrigido.

Pelo menos três contêineres de lixo foram encontrados incendiados no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (7). Os equipamentos estavam nas ruas João Alfredo, Lopo Gonçalves e Joaquim Nabuco.

Uma câmera de segurança flagrou a ação de um suspeito na Rua Lopo Gonçalves, pouco depois das 5h. Na imagem, é possível ver o homem de roupas pretas chegando próximo do contêiner e colocando parte do corpo dentro do equipamento. Ele sai do local e, em alguns segundos, o fogo aparece.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender a ocorrência por volta das 6h, através do Centro Integrado de Comando da Capital (Ceic).

Os três contêineres queimados eram do modelo mais novo colocado pela prefeitura nas ruas da cidade, feito de plástico e destinado ao lixo reciclável. Eles ficaram inutilizáveis.

Equipamento na Rua Joaquim Nabuco ficou completamente destruído. Felipe Kroth / Agencia RBS