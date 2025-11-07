Condutor que matou motociclista estaria fazendo racha; vídeo mostra momento da colisão

O motociclista que morreu após ser atingido por um carro que furou o sinal vermelho em alta velocidade foi identificado como Hariel França Pacheco, de 29 anos. A colisão foi por volta das 23h de quinta-feira (6) na esquina da Avenida Salvador França com a Rua Professor Ivo Corseuil — que depois se torna a Rua Antônio Carlos Tibiriçá —, na zona leste de Porto Alegre.

O motorista do Chevrolet Ônix não tinha carteira de habilitação. O jovem de 23 anos foi autuado em flagrante. A principal linha de investigação da Polícia Civil é de que ele estava disputando um racha contra outro carro, um Audi, cujo condutor já foi identificado. A perícia foi concluída, mas testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias.

Imagens de câmeras de vigilância pública mostram o momento em que o carro colide com a motocicleta. A moto foi parar cerca de 150 metros adiante, em direção à Avenida Ipiranga, segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Segundo o delegado Carlo Butarelli, o racha não teria sido combinado previamente, mas ocorreu de forma espontânea. O delegado comparou o caso ao racha registrado em agosto na Avenida Nilo Peçanha, entre uma Porsche e uma caminhonete RAM, que deixou duas mulheres feridas.