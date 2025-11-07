Porto Alegre

Na Salvador França
Notícia

Condutor que matou motociclista estaria fazendo racha; vídeo mostra momento da colisão

Motorista de 23 anos não tinha habilitação, foi autuado em flagrante por homicídio de trânsito, mas já foi liberado

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS