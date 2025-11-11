A pista de patinação no gelo sendo preparada no ParkShopping Canoas. Duda Fortes / Agencia RBS

Com as temperaturas no Rio Grande do Sul se elevando, um bloco de gelo de 455m² está disponível, desde esta segunda-feira (10), para quem quiser se aventurar em uma atividade mais refrescante. Trata-se da pista de patinação instalada no ParkShopping Canoas (Avenida Farroupilha, 4.545 - Marechal Rondon).

O espaço de lazer, inaugurado em 2017 junto com o centro comercial, esteve fechado temporariamente para que o shopping recebesse a atração Park Fun – uma grande estrutura com brinquedos para crianças. Agora, após quatro meses, a pista está novamente pronta para receber os patinadores.

Mas, afinal, como é feita a montagem da pista?

O processo para deixá-la 100% operacional, porém, exige paciência. Desde 19 de outubro, a pista começou a ser preparada para que a reabertura ocorresse quase um mês depois – em 10 de novembro. Primeiro, a área onde fica a estrutura precisou ser novamente delimitada e o piso tratado, com reparos e impermeabilização, para que, então, a água começasse a entrar em cena.

Em toda a extensão da pista de patinação, por baixo do piso, há cinco quilômetros de serpentinas – tubos de refrigeração semelhantes aos de um frigorífico –, que fazem o chão atingir -10ºC. Esta temperatura faz com que a água, jogada por cima, congele. Porém, para que não se exija demais do motor que abastece o sistema, o processo precisa ser feito gradualmente.

Com uma mangueira comum, os funcionários, equipados com garras nas botas para não deslizarem, vão irrigando o local com água. Uma fina camada é aplicada, espera-se que ela congele e, depois, vem outra. Esse processo precisa ser repetido, com paciência, oito vezes por dia. Enquanto isso, é normal que as camadas inferiores apresentem trincas, por causa do processo de compressão que o gelo vai sofrendo.

— A água tem que ser tratada por causa do contato das pessoas com o gelo, inclusive, nas quedas. Às vezes, as crianças vêm e raspam o gelo, fazem uma bolinha e jogam na outra. Então, tem que ser água limpa e potável — explica Hilton Fialho Bello, coordenador técnico da pista de patinação.

Como o espaço de lazer é o maior do tipo indoor – ou seja, fechado – do Rio Grande do Sul, são necessários 12 mil litros de água para que o local fique adequado, formando um gelo com 4 centímetros de espessura. A máquina que faz esse trabalho fica na cobertura do shopping e, por meio de uma tubulação que desce pelas paredes, um composto químico chega às serpentinas, fazendo com que estas sejam resfriadas.

A pista é "pop"

Mensalmente, de acordo com a direção do ParkShopping Canoas, 4 mil pessoas patinam no local, operado pela empresa Iceland. É possível contratar meia hora por R$ 60 ou uma hora por R$ 70. Os ingressos são vendidos no local. Para os inexperientes, existem assistentes que podem auxiliar nas primeiras deslizadas.

Também é possível contar com "pinguins ajudantes", uma espécie de andador que oferece sustentação na pista. O espaço disponibiliza patins, joelheiras e cotoveleiras para os patinadores, além dos capacetes. Para as crianças entre 2 e 4 anos, há pequenos trenós que podem ir para a pista e, assim, a família inteira desliza lado a lado.

Essa movimentação faz com que a pista precise de cuidado especial durante todo o tempo. É necessário manter a espessura do gelo adequada, entre 3 e 4 centímetros, para não sobrecarregar os equipamentos de resfriamento e, também, não atrapalhar o deslizamento dos aventureiros.

Por isso, mesmo durante o funcionamento, a pista precisa de manutenção após o uso. Para manter a espessura correta do gelo, são feitas irrigações de água ou utilizada uma máquina – que parece um pequeno trator – para fazer a raspagem do local.

O motivo? A própria umidade do ar congela e cai na pista, deixando-a mais grossa. É um trabalho minucioso, mas que vale a pena: há um público cativo e, eventualmente, quando a pista precisa ser desmontada para algum evento ocorrer no local, os amantes da patinação ficam ansiosos para ter o espaço de volta.

— O pessoal procura muito, muito mesmo. A pista só sai quando colocamos o brinquedo ou acontece algo muito excepcional. Mas ela está aqui quase o ano inteiro. Mesmo assim, quando ela não está, as pessoas já começam a perguntar: "Quando ela volta?". Muita gente vem do Interior para patinar. Além disso, alguns patinadores profissionais treinam aqui. Chegam a combinar para virem antes mesmo do shopping abrir. A pista nunca está sem ninguém. É um sucesso — diz Amanda Luongo Mocelin, analista de Marketing do Park Shopping Canoas.

Os desastrados podem ficar tranquilos: caso o tombo seja feio, uma maca adaptada para o gelo está disponível, os bombeiros do shopping de plantão e, também, há um ambulatório no centro comercial para os primeiros atendimentos.

Reabertura

A pista de gelo do ParkShopping Canoas terá um evento oficial para marcar a reabertura, com um espetáculo de patinação artística na sexta-feira (14), às 19h. A atração também marca o início da temporada de Natal do local, com a chegada do Papai Noel e a inauguração da grande árvore no meio da pisa. O evento é aberto para a comunidade.