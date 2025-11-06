Porto Alegre

Mais de 14 horas depois
Notícia

Combate a incêndio no Centro Histórico de Porto Alegre continua durante a manhã desta quinta-feira: "Material que retém muita caloria", explica bombeiro

As chamas começaram por volta da 14h45min de quarta-feira (05) e até as 5h desta quinta os bombeiros seguem atuando no rescaldo

Airton Lemos

