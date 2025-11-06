Combate a incêndio no Centro Histórico de Porto Alegre continua durante a manhã desta quinta-feira: "Material que retém muita caloria", explica bombeiro

No início desta quinta-feira (6), equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da prefeitura de Porto Alegre seguem atuando no controle dos focos remanescentes do incêndio, agora na fase de rescaldo da ocorrência na Rua Marechal Floriano Peixoto, nas proximidades da Praça XV de Novembro, no Centro Histórico da Capital.
Apesar do avanço no combate, um foco persistente em uma das lojas atingidas segue exigindo atenção das equipes.
Foco resistente e acesso difícil
O principal desafio identificado pelos bombeiros é um foco que "vai e volta" na loja Dois Irmãos, onde o fogo começou.
De acordo com informações apuradas no local, a dificuldade no combate está relacionada ao acesso restrito à parte posterior do prédio, localizada entre duas torres e lojas do meio.
Além disso, há grande acúmulo de material combustível, como borracha e tecidos usados na fabricação de calçados, o que favorece o reacendimento das chamas.
— É um material que retém muita caloria. Mesmo depois de o fogo ser controlado, ele volta a se manifestar. O resfriamento precisa ser constante — explicou o tenente-coronel Deoclides da Rosa, do Corpo de Bombeiros Militar.
A previsão é de que o rescaldo se estenda até a madrugada, até que não haja mais risco de propagação do calor.
Incêndio em Porto Alegre
Estrutura e avaliação da Defesa Civil
O calor intenso provocou quebra de vidros e "desplacamento" de fachadas laterais.
Por enquanto, segundo o Corpo de Bombeiros, não há indícios de risco de abatimento estrutural, mas uma vistoria técnica completa será realizada pela Defesa Civil de Porto Alegre nesta quinta-feira (6), após a perícia no local.
— A prioridade neste momento é garantir o controle total dos focos e preservar a segurança de quem está atuando. A avaliação da estrutura será feita com calma e precisão amanhã — afirmou o tenente-coronel.
Situação dos prédios vizinhos
Nos edifícios vizinhos, a situação é considerada estável. O incêndio no Edifício Phoenix, localizado na Praça XV, foi completamente controlado, assim como outros focos que haviam surgido no prédio à direita (Edifício Praça XV) onde o fogo chegou a atingir o quinto pavimento.
As equipes seguem monitorando a temperatura dos locais para evitar qualquer novo reacendimento.