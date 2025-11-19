Com novo supermercado, moda europeia e mais quadras esportivas, shopping de Porto Alegre ganha 31 marcas

Entre aberturas recentes e as que virão nos próximos meses, Praia de Belas ganhará 31 marcas. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

O Praia de Belas Shopping está "bombando", dizem frequentadores e executivos do empreendimento inaugurado há 34 anos em Porto Alegre. Atingido na enchente, o centro comercial se reergueu em pouco tempo e vive um período movimentado com a chegada de 18 novas marcas em 2025.

Pelo menos outras 13 serão inauguradas nos próximos meses, preenchendo grandes espaços deixados no passado por lojas âncoras. Ao todo, são 31 novidades no shopping (lista no final da reportagem).

As grandes apostas do Praia de Belas são em marcas de segmentos de moda, serviços e gastronomia.

Recentemente, conforme adiantou a colunista de GZH Giane Guerra, o shopping assinou contratos com duas grandes empresas de varejo:

Zaffari , para assumir o espaço do supermercado deixado pelo Nacional, no primeiro piso;

, para assumir o espaço do supermercado deixado pelo Nacional, no primeiro piso; H&M, gigante da moda com origem na Suécia, que ficará com os pontos deixados pela Saraiva, Luigi Bertolli e Tok&Stok, no segundo pavimento.

Gerente-geral do Praia de Belas, Patrícia Sanhudo diz que as duas marcas eram pedidos antigos dos frequentadores do shopping:

— Estamos muito centrados na experiência do cliente. Ouvir o que ele quer e transformar em experiência. Pode ser algo relacionado a consumo, lazer ou gastronomia. Esse é o nosso DNA. Obviamente, temos pilares bem definidos em que queremos trabalhar: moda, gastronomia e saúde são alguns deles — diz Patrícia.

— No centro do nosso negócio está o cliente. Em torno dele vamos construir o shopping que ele está pedindo — completa o gerente de marketing do shopping, Diego Rassier.

Leia Mais Lembra da marca oficial de Porto Alegre? Veja como e onde ela é usada

Ainda não há uma data prevista para a inauguração das lojas do Zaffari e da H&M. A gestão do empreendimento diz que os espaços ainda passarão por reformas divididas em duas fases: uma feita pelo próprio shopping e outra pelas marcas, que adaptam os pontos de acordo com projetos. Tapumes adesivados serão colocados em frente aos locais nas próximas semanas.

Mesmo sem ser revelado o tamanho de cada loja, percebe-se que o espaço do supermercado ficará maior do que era antes. Para essa ampliação, lojas voltadas a serviços que estavam localizadas em frente ao Nacional foram realocadas para outro ponto do shopping, onde havia uma dezena de espaços vagos. Ao mesmo tempo em que o Zaffari terá uma área maior, o shopping conseguiu preencher uma área do prédio que estava ociosa.

A nova "alameda de serviços", como está sendo chamado este espaço, conta com algumas operações que já estavam no empreendimento, como lotérica, gráfica e uma loja de artigos do Internacional. Soma-se a elas um salão de beleza que ficava em um imóvel ao lado do shopping, que, por sua vez, será demolido para virar um condomínio.

Corredor de moda

Em um movimento que começou ainda no ano passado, o Praia de Belas consolidou, em 2025, o segundo piso do shopping como um corredor de moda. Nos últimos meses, foram abertas operações das marcas Farm Rio, Le Lis, Loungerie e Cler.

Recentemente, a gestão do Praia assinou contrato com a Columbia, marca internacional de roupas para o frio. A nova operação ficará no espaço que era da Santa Lolla, de calçados, que deixou o complexo neste ano. Em Porto Alegre, a Columbia tem loja apenas no Shopping Iguatemi.

Outro contrato recém-assinado foi com a New Era, loja de bonés e roupas voltada a entusiastas do skate. Ela também ficará no segundo piso.

Por fim, o espaço deixado pela Tng — que segue no shopping, mas em outro espaço — está sendo negociado com outra marca de moda, que não é revelada.

Gastronomia

O termo "alameda" também é usado para nomear um corredor com restaurantes no segundo piso, formado pelos restaurantes Madero, Pecorino, PKC e o recém-inaugurado Prime Food.

A "alameda de gastronomia" ainda ganhará uma cafeteria da marca California Coffee, que ocupará espaço deixado pela Da Quinta, do mesmo segmento.

Em breve, no mesmo corredor, será inaugurado o Bar do Alemão, que serve pratos feitos e petiscos. Perto dali, ficou vago o espaço que abrigava um posto da Polícia Federal (que foi para o Pontal Shopping). Este ponto está sendo negociado com marcas de gastronomia.

No primeiro piso, a Freddo, de gelatos, abrirá uma cafeteria onde, até fevereiro, funcionava uma loja da Kopenhagen. A inauguração deve ocorrer ainda este mês, adianta Rodrigo Della Giustina, responsável pela expansão da marca.

Também no andar térreo, inaugurou uma unidade do Café do Mercado. O espaço fica em um lugar de destaque dentro do shopping, que tem até uma fonte dentro. A área foi ocupada por 18 anos pelo Press Café e chegou a ser negociada com a Starbucks.

Na praça de alimentação, a loja deixada pelo Tirol no ano passado agora será da marca Nihon, de sushi. Segundo a gerente-geral do Praia, esse era um dos maiores pedidos dos clientes.

Com o novo contrato assinado, a praça de alimentação conta agora com apenas um espaço disponível para locação.

Reformas

Para se manterem modernas, lojas do Praia de Belas passam por reformas. O mesmo movimento acontece em operações localizadas em outros shoppings da cidade.

Em janeiro, chegará a vez da Renner do Praia de Belas passar por uma grande repaginação. A obra será feita em fases, sem precisar fechar a loja, informam funcionários.

A ideia é deixar a megaloja de três andares com o mesmo padrão das unidades do Iguatemi e do BarraShoppingSul.

Loja de três andares da Renner passará por grande reforma. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Na sequência, o McDonald's também mudará a cara de sua loja na praça de alimentação — uma das mais antigas do shopping. Ao lado, a Usina das Massas acaba de passar por uma rápida reforma. Já a Petiskeira investiu R$ 3,5 milhões para atualizar sua loja ao novo projeto arquitetônico da marca.

De moda masculina, a Brooksfield, além de ser toda reformada, foi ampliada — incluindo, no espaço, as marcas Via Veneto e Brooksfield Junior.

Do mesmo segmento, a Aramis fechou temporariamente poucos meses depois de ser inaugurada para passar por obras. O motivo é um mistério.

Orla do Praia

Depois de inaugurar duas quadras esportivas — de basquete e beach tennis —, o Praia de Belas ampliará a "Orla do Praia", espaço voltado a esporte e lazer no lado de fora.

Mais quadras e espaços de lazer serão tirados da prancheta no primeiro trimestre de 2026, informa Rassier, gerente de marketing do shopping.

O uso das quadras é gratuito, com agendamento feito pelo aplicativo Iguatemi One.

As 31 novidades no Praia de Belas

Aberturas em 2025:

B&B Games (video game) Bear Plush (brinquedos) Café do Mercado (cafeteria) Center Panos (artesanato) Cheiro da Casa (perfumaria) Clifield (moda masculina) Cler (moda feminina) CVC (agência de viagens) Farm Rio (moda feminina) Fun Kids (brinquedos) Granado (perfumaria) Le Lis (moda feminina) Loungerie (moda íntima) Mobile Prime (itens para celular) Nova Era (cosméticos) Ortobom (colchões) Tela (produtos de marcas gaúchas) We Do (salão de beleza)

Próximas inaugurações: