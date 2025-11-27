Com Centro Histórico iluminado e decorado, coral e Papai Noel de lancha, Porto Alegre quer ter seu próprio "Natal Luz"

É época de montar pinheirinhos e pendurar guirlandas. O clima natalino já toma conta de casas, shoppings e supermercados — e chegou a uma das vias mais comerciais de Porto Alegre. Quem caminha pela Rua dos Andradas, no Centro Histórico, percebe que ela está mais bonita, especialmente à noite.

Postes de luz históricos receberam decoração alusiva, com guirlandas e fitas nas cores vermelho e branco, que vestem o Papai Noel. Grandes árvores que formam um corredor verde entre as ruas Caldas Júnior e Bento Martins estão agora abraçadas por cordões de luz branca e enfeites.

Neste fim de ano, a Capital quer ter a sua versão do Natal Luz, tradicional festa realizada em Gramado, na serra gaúcha, e tem investido na ambientação da cidade como não se via nos últimos anos.

A decoração na Andradas, também conhecida como Rua da Praia, está sendo custeada pela Coca-Cola Femsa, que também disponibilizou enfeites para lojas situadas na via. Alguns restaurantes ganharam até árvores de Natal.

— Estamos felizes em reafirmar nossa parceria e nosso apreço aos gaúchos, decorando ainda mais a cidade para as festas de fim de ano, em parceria com a prefeitura e importantes clientes do Centro. É um prazer levar alegria para esses locais tão icônicos da cidade — afirma o diretor comercial da Coca-Cola Femsa Brasil no Rio Grande do Sul, Jorge Alexandre Ruivo.

Postes de luz receberam guirlandas e fitas nas cores vermelho e branco, na Rua da Praia. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Mercado Público também recebeu decoração natalina. Ao longo do mês de dezembro, outros ponto do Centro Histórico receberão apresentações, corais e visitas do Papai Noel, que chegará de lancha pelo Guaíba (veja a programação abaixo).

Segundo a prefeitura, a ideia é que o evento cresça a cada ano por meio de novas parcerias com empresas privadas.

— O Natal é um evento relevante do ponto de vista religioso, mas é também um momento que significa confraternização, aproximação das pessoas. Infelizmente, Porto Alegre nunca deu o devido valor que essa data merece. Neste ano, buscamos parcerias para mudar este cenário. Ainda não é o projeto que queremos para o Centro Histórico, mas é o começo — diz o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Cezar Schirmer.

Em 2026, Schirmer promete começar a negociar mais cedo com empresas interessadas em investir no "Natal Luz" de Porto Alegre. Nas próximas edições, as decorações devem passar pela Praça da Alfândega, por outros trechos da Andradas e pela Usina do Gasômetro.

O Natal Luz de Gramado já está consolidado, é uma atração turística de grande nome nacional e internacional. Nosso propósito não é competir com Gramado. Mas aquelas pessoas que não puderem ir a Gramado aproveitarão em Porto Alegre um Natal muito bonito. CEZAR SCHIRMER Secretário municipal de Planejamento e Gestão da Capital

O valor das apresentações será custeado em parceria com o Cais Embarcadero, que também terá atrações natalinas em seu espaço na orla do Guaíba.

Árvore de 10m de altura no Embarcadero

Consolidado como um dos principais espaços de lazer na Capital, o Cais Embarcadero promete entregar "o maior natal que Porto Alegre já viu". Segundo a gestão do complexo, a área com lojas e restaurantes terá uma "Vila de Natal", trenós, guirlandas, luzes, sons e cenografia, incluindo uma árvore de 10m de altura com iluminação cênica sincronizada.

Árvore de 10m de altura já começou a ser montada. Cais Embarcadero / Divulgação

— Essas atividades são um verdadeiro fomento ao nosso comércio e ao turismo local. Queremos que as famílias venham, sintam a magia do Natal em cada canto, visitem o Cais, mas que também passeiem pelas ruas históricas, valorizando os comerciantes e toda a riqueza cultural do Centro — diz a superintendente do Cais Embarcadero, Fabiana Marcon.

O Natal Alegre, como está sendo chamado o evento, é apresentado pela CEEE Equatorial, com patrocínio da prefeitura de Porto Alegre.

Impacto nos negócios

Na quarta-feira (26) à noite, a iluminação natalina da Andradas foi ligada apenas para testes. Esse não costuma ser o dia de maior movimento na via. Entretanto, a nova decoração atraiu pessoas que estavam de passagem e sentaram na calçada para consumir em bares e restaurantes enquanto admiravam a rua embelezada.

— Está lindo demais. Estou fazendo muita foto para mandar para minha mãe. Quero trazer ela nesta semana — diz Liliana Dupont, moradora do Centro Histórico.

Restaurantes ganharam decoração e até árvore de Natal. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

O empresário Emerson Maicá, sócio do espaço Up Food Art, quase não conseguiu falar com a reportagem tamanho era o movimento em seu negócio. Entre os atendimentos de um cliente e outro, falou sobre a expectativa com o Natal de Porto Alegre.

— Não chegaremos ao patamar do Natal Luz de Gramado da noite para o dia. É algo que levará um tempo. O objetivo é tornar o Centro Histórico o palco do Natal de Porto Alegre — diz Maicá.

O Centro Histórico está ganhando espaço nessa área do entretenimento, da gastronomia e do lazer. É o lugar ideal para isso. No ano passado, fizemos um Natal aqui, mas foi algo bem modesto. Neste ano, teremos algo maior. O objetivo é ir ampliando isso ano a ano. EMERSON MAICÁ Empresário

Confira a programação de Natal no Centro Histórico

Rua dos Andradas

Inauguração de Iluminação de Natal e Apresentação do Coral Vida Urgente (entre Rua Caldas Júnior e General Bento Martins)

4/12/2025 – Quinta-feira – 19h

11/12/2025 – Quinta-feira – 19h

Chegada do Papai Noel com Desfile da Trupe de Natal (entre a Praça da Alfândega e a Basílica Nossa Senhora das Dores:

6/12/2025 – Sábado – 19h

13/12/2025 – Sábado – 19h

Cais Embarcadero

Chegada do Papai Noel e Desfile de Natal

30/11/2025 – Domingo – 18h30min

3/12/2025 – Quarta-feira – 18h30min

6/12/2025 – Sábado – 18h30min

7/12/2025 – Domingo – 18h30min

10/12/2025 – Quarta-feira – 18h30min

13/12/2025 – Sábado – 18h30min

17/12/2025 – Quarta-feira – 18h30min

20/12/2025 – Sábado – 18h30min

21/12/2025 – Domingo – 18h30min

Espetáculos de Natal

4/12/2025 – Quinta-feira – 19h – Cirkaria e o Reino do Natal

11/12/2025 – Quinta-feira – 19h – Duendes do Natal

18/12/2025 – Quinta-feira – 19h – Fantástica Fábrica de Brinquedos

23/12/2025 – Terça-feira – 19h – Ato de Natal - Presépio Vivo

Cais Embarcadero

Caravana Coca-Cola

11/12/2025 – Quinta-feira