Porto Alegre

Presença de baratas
Notícia

Cinco restaurantes são interditados em menos de 40 dias por condições insalubres em Porto Alegre

Dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação. Desde agosto, a prefeitura não divulga mais as ações realizadas pela pasta

Lisielle Zanchettin

