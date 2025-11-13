Casarões destruídos por incêndio na Praça XV, no Centro Histórico de Porto Alegre, começam a ser demolidos

Os casarões históricos que foram destruídos por um incêndio na Praça XV, no Centro Histórico começaram a ser demolidos na manhã desta quinta-feira (13). O trabalho iniciou por volta das 10h com a derrubada do arco da fachada de um dos casarões.

A primeira etapa está sendo feita de forma manual com uso de marretas e martelos. Trabalhadores utilizam uma máquina para serem suspensos até a parte mais alta do casarão.

Na sequência, uma retroescavadeira entrará em ação para colocar abaixo o restante das estruturas. O processo de demolição total dos terrenos deve durar em torno de 20 dias segundo estimativa da Secretaria Municipal de Obras de Infraestrutura (Smoi).

A demolição foi determinada pela Smoi depois de uma vistoria.

No entanto, deve ser possível liberar a rua para o trânsito entre a Voluntários da Pátria Otávio Rocha na sexta-feira (14).

Os prédios ao lado dos casarões seguem interditados. Uma liberação parcial deve ocorrer à tarde para que os usuários possam pegar o seus pertences. O edifício Phoenix já está parcialmente liberado desde quarta-feira. Poucas pessoas já podem acessar o local.



