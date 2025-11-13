Porto Alegre

Processo deve durar 20 dias
Notícia

Casarões destruídos por incêndio na Praça XV, no Centro Histórico de Porto Alegre, começam a ser demolidos

Primeira etapa está sendo feita de forma manual. Na segunda parte, uma retroescavadeira entrará em ação

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS