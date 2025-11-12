Casarões atingidos por incêndio no Centro Histórico de Porto Alegre serão demolidos

Os dois casarões históricos que pegaram fogo na semana passada no Centro Histórico serão demolidos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (12) pela prefeitura de Porto Alegre. O que restou das estruturas de alvenaria que resistiram ao fogo foi condenado, não sendo possível recuperar as edificações na Praça Quinze de Novembro.
O serviço terá início a partir das 10h desta quinta-feira (13). Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), os trabalhos irão começar pela derrubada do arco no alto da fachada do prédio à esquerda. Essa primeira etapa da demolição será manual, com uso de marteletes e marretas. Depois, uma retroescavadeira irá derrubar as duas fachadas.
Um tapume isolará o local. A previsão é que o trânsito seja liberado na sexta-feira a partir do meio-dia.
Os dois prédios comerciais vizinhos aos casarões seguem bloqueados para o regresso dos condôminos. Conforme a Smoi, não foram identificados danos estruturais. Porém, engenheiros contratados pelos edifícios Phenix e Praça XV estão atuando na eliminação dos riscos e isolamento de espaços. Ainda não há previsão de liberação de acesso para os condôminos.