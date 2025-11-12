Porto Alegre

Após colisão
Notícia

Carro capota e invade fachada de ferragem no bairro Mont’Serrat, em Porto Alegre: "Foi um susto"

Segundo a Brigada Militar, acidente aconteceu após um automóvel, que vinha pela Rua Silva Jardim, não parar no cruzamento

Júlia Ozorio

