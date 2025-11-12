Carro capota e invade fachada de ferragem no bairro Mont’Serrat, em Porto Alegre: "Foi um susto"

Dois carros colidiram na esquina da Rua Pedro Ivo com a Silva Jardim no bairro Mont'Serrat, em Porto Alegre, por volta das 16h45min desta quarta-feira (12). Um dos veículos acabou capotando e invadindo a fachada de uma ferragem da região. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foram ao local orientar o trânsito. O 11° Batalhão da Brigada Militar também atendeu a ocorrência. Por volta das 18h45min, os carros envolvidos já haviam sido retirados do local e o trânsito havia sido normalizado.

O acidente envolveu um Volkswagen Polo e um Hyundai HB20. Conforme a Brigada Militar, os envolvidos relataram que o acidente aconteceu após o Polo branco, que vinha pela Silva Jardim, não parar no cruzamento e avançar a Pedro Ivo. O HB20 prata, que trafegava pela preferencial, acabou sendo atingido pelo outro veículo e capotando sobre a fachada da ferragem.

Os ocupantes do Polo não se feriram, mas o condutor e o passageiro do HB20 apresentaram lesões leves. Eles foram encaminhados ao atendimento hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Susto"

— Foi um susto. O cara não parou, aí ele desceu a rua e pegou a gente em cheio. Depois disso, a gente não viu mais nada — contou Daniel Silva Pedroso, 45 anos, que conduzia o veículo atingido.

Ele relatou à reportagem dores no abdômen e nas costas. Já o passageiro Pedro Dalmair, 41 anos, apresentou cortes na região da cabeça. Ambos estavam indo ao trabalho quando foram surpreendidos pelo acidente.

O dono da ferragem afetada, Rafael Litvin, 47 anos, disse que precisará reformar a parte da frente do estabelecimento pela segunda vez em menos de dois anos. Isso porque, segundo ele, acidentes no cruzamento em questão acontecem com frequência e acabam impactando o negócio.

— Ano passado também aconteceu isso. Uma vez, um carro teve perda total aqui. Já teve muita gente que se machucou bem feio aqui, principalmente quando é moto — relata Litvin, que possui a ferragem na região há cerca de 18 anos.

Moradores reclamam de falta de sinalização

Na avaliação do empreendedor, falta mais sinalização no local, principalmente após uma revitalização realizada no asfalto da região há aproximadamente dois anos.

— Eles asfaltaram e não pintaram o "pare" no chão. Só colocaram a placa. Antes, tinha escrito no chão. O que acontece? Os carros que não conhecem passam reto pela preferencial e acabam causando acidentes graves — disse Litvin.

O morador Edwin Figueroa, 70 anos, fez coro à reclamação:

— Eu moro aqui há 20 anos e já vi "N" acidentes por causa do descaso do poder público. Eles deveriam colocar, no mínimo, um "pare" ali no chão. Sinalização é básico. Eles colocaram uma camada de asfalto ali e cobriram a sinalização. Nunca mais pintaram de novo — afirmou.

Contraponto

Zero Hora questionou a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) sobre a sinalização da travessia, mas ainda não obteve retorno. O espaço está aberto para esclarecimentos.