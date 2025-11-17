Carro atravessa avenida e atinge muro de residencial ao lado de parada de ônibus em Porto Alegre

Um carro atingiu o muro de um lar residencial de idosos no início da tarde desta segunda-feira (17), na zona sul de Porto Alegre. A ocorrência foi registrada na Avenida da Cavalhada.
Conforme a Brigada Militar (BM), o motorista estava saindo de um posto de combustíveis na Cavalhada, na esquina com a Rua Liberal, no sentido Centro — bairro, quando perdeu o controle do veículo.
O carro, um Honda Fit, atravessou a avenida e foi parar no muro de um lar de idosos no sentido contrário, ao lado de uma parada de ônibus.
Uma mulher que estava no local ficou ferida. Ela foi encaminhada para atendimento no hospital. Segundo relato do companheiro dela, ela conseguiu escapar, mas teve parte da perna atingida e caiu.
O motorista, de 75 anos, teve ferimentos leves. Ele estava com o filho no carro, que não ficou ferido. A suspeita é que ele tenha tido um mal súbito, já que apresentava sinais de confusão mental.