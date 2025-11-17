Porto Alegre

Avenida Cavalhada
Notícia

Carro atravessa avenida e atinge muro de residencial ao lado de parada de ônibus em Porto Alegre

Uma mulher ficou ferida. Conforme a Brigada Militar, a suspeita é de que o motorista tenha tido um mal súbito

Gabriela Plentz

