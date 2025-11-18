Carreta em pane mecânica bloqueia parte do corredor de acesso a Porto Alegre

Pane em GPS estaria impedindo o caminhão de funcionar, causando congestionamento na entrada de Porto Alegre. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Uma carreta bloqueou por mais de oito horas parte do corredor de acesso a Porto Alegre, próximo ao Túnel da Conceição, nesta terça-feira (18). O veículo foi removido por volta das 13h30min.

No começo da manhã, uma pane no sistema de GPS teria impedido a carreta, que pertence a uma empresa de logística, de continuar funcionando.

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o motorista se recusou a colaborar com os agentes e a Brigada Militar precisou ser acionada. Aos policiais, ele informou que fez uso de um analgésico.

Trânsito na região por volta das 14h, após a remoção do caminhão. Gabriela Plentz / Agência RBS

Segundo a nota da mercadoria, o veículo deveria ter seguido para Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, mas o motorista acabou errando o caminho, o que teria motivado a falha no sistema.

O condutor foi levado pela Brigada Militar para o Palácio da Polícia e liberado após prestar esclarecimentos. O homem, que aparentava estar desorientado, realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de bebida alcoólica.

Caminhão deveria estar se dirigindo a Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

A empresa enviou um novo motorista para retirar a carreta do local. O condutor chegou por volta das 9h20min, mas não conseguiu mover o caminhão, que teria ficado sem bateria.

Por volta das 11h, funcionários da companhia ainda tentavam desobstruir a via. Eles pretendiam carregar o equipamento ligando-o a outro carregado.

A EPTC orientou o trânsito, que ficou congestionado devido ao veículo parado na pista. Caminhões precisavam fazer um desvio pela Avenida Mauá. Não há previsão para que a situação seja normalizada.