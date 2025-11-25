Bailes, brigas, romances e vício em cartas: livro revela histórias que marcaram o Clube do Comércio

Salão exibe uma estrela no teto e decoração diferenciada. Jeff Botega / Agencia RBS

Imagine um prédio de frente para o calçadão da antiga Rua da Praia e para a Praça da Alfândega, no coração de Porto Alegre. No imóvel em estilo art nouveau, uma passagem secreta permitia que uma moradora, compulsiva por jogo de cartas, chegasse ao salão de jogatina sem ser incomodada. Era uma colunista social que vivia um caso amoroso com ninguém mais, ninguém menos que o prefeito da cidade naquele período.

Neste mesmo edifício, um famoso político gaúcho foi expulso do clube após sair aos socos com o ex-namorado de sua futura esposa em um evento social. O local também serviu de residência para escritores como Erico Verissimo e Nilo Ruschel.

Brilho, glamour, festas de debutantes e muito protagonismo social. Tudo isso está retratado no livro Clube do Comércio de Porto Alegre – A história (1896-2025), escrito pelo jornalista, editor e historiador Pedro Haase Filho, de 70 anos. Entre a pesquisa e o processo de escrita, a obra levou três anos para ser concluída e publicada.

— O Carlos Matzenbacher, jornalista e médico, foi diretor do clube e sempre se interessou pela história do lugar. Ele pensava em escrever um livro, mas o projeto nunca avançou. Quando fui convidado, o Matzenbacher compartilhou comigo o material e levantamento que já tinha. Parti de uma certa base — afirma Filho.

Segundo o escritor, a pesquisa para o livro englobou o material armazenado em arquivos e em instituições como o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (Musecom), além de reportagens de jornais antigos e publicações como Revista do Globo e Máscara.

— Consegui reunir todas as atas originais e manuscritas dos primeiros 30 anos. Muita imagem também — acrescenta.

O autor entrevistou ainda pessoas que viveram e frequentaram o local. Antes da construção do atual edifício, um sobrado pertencente a uma viúva ocupava o terreno. O Clube do Comércio teve outras sedes antes desta e chegou a funcionar de forma improvisada em um imóvel na Praça da Matriz.

— A sede no Centro é um prédio tombado do Patrimônio Histórico do município. Foi inaugurado em dezembro de 1939. O clube (fundado em 7 de junho de 1896, tendo 129 anos) ocupa os quatro primeiros pavimentos. Então, do 5º até o último, há apartamentos — conta Filho.

Conhecido como Palácio Rosado, o icônico prédio de 12 pavimentos, com diversos apartamentos e vista deslumbrante para a Praça da Alfândega e o Guaíba, recebe centenas de pessoas diariamente no Centro Histórico, especialmente no horário do almoço, pois o local abriga um restaurante com capacidade para 400 visitantes.

A sede do Clube do Comércio conta com uma entrada social e outra residencial. Atualmente, apenas dois moradores vivem no imóvel, que possui 32 apartamentos. As operações comerciais ocupam os espaços a partir do 4º piso. Trata-se de serviços de informática, contabilidade, advocacia, centro educacional, fisioterapia e pilates, estética, podologia, atendimento psicológico e espaço holístico.

No passado, porém, o prédio chegou a abrigar uma biblioteca com livros raros, uma galeria de arte com obras importantes, uma pinacoteca, além de torneios de xadrez e bridge.

— Na época de sua inauguração, foi um grande acontecimento em Porto Alegre. Porque era junto ao Cine Imperial, que ficava ao lado. Eram os grandes prédios em termos de altura e beleza no Centro da cidade — detalha o autor.

O mais famoso desses espaços chama-se Salão dos Espelhos, onde eram realizados grandes bailes de Carnaval, destacando-se pela suntuosidade em tons rosados. Outro, com vista para a Praça da Alfândega, exibe uma estrela no teto e decoração diferenciada no pórtico de entrada, com cristais negros nas paredes e luzes coloridas. No passado, chegou a abrigar uma boate.

Gilda, Erico, Brizola e Vargas

Entre os moradores mais famosos do edifício estava a colunista social, jornalista, feminista e militante política Gilda Marinho, natural de Pelotas. Primeiramente, sua família viveu no Grande Hotel, onde hoje está localizado o Rua da Praia Shopping. Mas, assim que o Clube do Comércio foi inaugurado, mudaram-se para o imóvel.

Gilda era jogadora de cartas compulsiva e vivia no apartamento 61, atualmente ocupado por um consultório odontológico. Na época, ela chegava ao salão de jogos do 2º pavimento por meio de uma passagem secreta, para não precisar sair à rua e acessar a entrada social do clube. Hoje, o setor de administração funciona na antiga sala de jogos e exibe, na parede de entrada, uma placa em homenagem à colunista.

— Mulher à frente de seu tempo, Gilda era uma apaixonada pelo jogo de cartas, diariamente frequentava as mesas do clube. Tratava-se de um clube social, não era um cassino. Era restrito a associados — explica o escritor.

Mas a passagem de Gilda pelo prédio, onde viveu até sua morte em 1984, não se limitou à paixão pelo carteado. A colunista teve vários namorados e manteve um caso amoroso com o então prefeito José Loureiro da Silva, que também era apaixonado pela jogatina. Segundo Filho, secretários e funcionários da prefeitura chegavam a levar documentos para serem despachados pelo prefeito durante as partidas no clube.

Quem também viveu por pouco mais de um ano no prédio foi o escritor Erico Verissimo. O cânone da literatura gaúcha relata essa experiência no primeiro volume de sua autobiografia, Solo de Clarineta. Em meados de 1941, o autor, a esposa Mafalda e os filhos Clarissa e Luis Fernando mudaram-se para uma casa no bairro Petrópolis.

Nilo Ruschel, autor de Rua da Praia – um dos livros mais importantes sobre o passado da Capital – foi associado e presidiu o Departamento Central do Bicentenário de Porto Alegre, instalado no térreo do imóvel. Um visitante ilustre era o presidente Getúlio Vargas, também associado do Clube do Comércio, que frequentava recepções e festas no local.

Palco de brigas e festas

Por sua vez, Leonel Brizola era sócio do Clube do Comércio desde 1946. O político frequentava as festas na sede ao lado da futura esposa, Neuza, irmã de João Goulart, o Jango, que viria a ser presidente do Brasil. Porém, em 1948, Brizola envolveu-se em uma briga a socos com o tenente-aviador e piloto da Varig Átila Simões Duarte, durante o baile de gala de 7 de Setembro. O motivo seria o fato de o aviador ter olhado para Neuza, com quem tivera um breve romance no passado. O resultado: ambos foram expulsos do clube.

O local também foi palco de festas memoráveis e de apresentações de cantores e artistas como Elis Regina, Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Vinicius de Moraes e Toquinho, Wanderley Cardoso, Jerry Adriani, Ronnie Von, entre outros representantes do cenário musical.

— O clube não foi só cenário. Ele protagonizou eventos, atividades e abrigou vários personagens decisivos na história da cidade. E, ao mesmo tempo, a sua própria história revela como a cidade foi se desenvolvendo ao longo de todos esses anos — reflete o autor.

A suntuosidade pode ser percebida em espaços como a sala da presidência. Ao entrar no ambiente, o visitante parece ser transportado para um cenário de novela de época. No local, chamado Sala Ernesto J. Bülau – presidente durante a construção do prédio –, encontram-se esculturas antigas, um grande relógio do século 19, mesas e cadeiras robustas, além de duas urnas negras que lembram depositórios de cinzas.

O supervisor Luis Fabiano Duarte, 46 anos, trabalha há 26 no prédio. Conhece todos os espaços e frequentadores e caminha pelos corredores da histórica edificação carregando um grande molho de chaves.

— Essas duas urnas continham bolinhas de cores pretas e outras brancas. As pessoas que desejavam se associar precisavam passar por esse teste. Na hora da escolha, se saíssem mais bolas escuras, a pessoa não era aceita — ilustra.

A atual rotina

Atualmente, o Clube do Comércio conta com cerca de mil sócios – durante a pandemia de covid, esse número despencou para apenas 400. A sede da Rua dos Andradas oferece descontos para os associados no restaurante, que é locado para terceiros, e no uso dos salões. Outra fonte de renda vem das lojas situadas no térreo.

Durante a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, por exemplo, diversas salas foram utilizadas para palestras, bate-papos e eventos. O mesmo ocorre durante a Noite dos Museus, que este ano será realizada no sábado (29). Há ainda salões disponíveis para festas de 15 anos, casamentos, formaturas, encontros escolares, assembleias de sindicatos e exposições.