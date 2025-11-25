Porto Alegre

Local emblemático
Notícia

Bailes, brigas, romances e vício em cartas: livro revela histórias que marcaram o Clube do Comércio

Obra escrita pelo jornalista Pedro Haase Filho reúne diversos episódios inusitados e divertidos que ocorreram no famoso Palácio Rosado

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS