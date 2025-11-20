Após quatro meses de obras, trecho da Rua Duque de Caxias sobre o Viaduto Otávio Rocha é reaberto

Trânsito na Rua Duque de Caxias sobre o Viaduto Otávio Rocha foi totalmente liberado. Secretaria de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre/Divulgação

O trecho da revitalização da Rua Duque de Caxias localizado na parte alta do Viaduto Otávio Rocha, em Porto Alegre, foi totalmente liberado para trânsito nesta quarta-feira (19) depois de quatro meses.

A obra no centro de Porto Alegre passou por uma etapa de impermeabilização da via e das calçadas que não estava prevista. O piso precisou ser trocado após a descoberta de um problema de infiltração no paralelepípedo da rua.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) informou que os primeiros degraus das escadarias do viaduto também receberam tratamento contra vazamentos. O serviço deve ser finalizado em até 10 dias.

Durante o período, a Avenida Borges de Medeiros terá bloqueio parcial das 20h às 23h nos dois sentidos. A orientação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) é para que os motoristas redobrem a atenção ao circular pela área.

Como estão as obras do Viaduto Otávio Rocha

Recuperação do Viaduto Otávio Rocha deve ser entregue em dezembro. Jeff Botega / Grupo RBS

A recuperação completa do Viaduto Otávio Rocha está na fase de acabamentos. A previsão da prefeitura é de que o serviço seja concluído em dezembro. O investimento total já soma R$ 19,7 milhões — acima dos R$ 13,7 milhões estimados no início da obra, em novembro de 2022. Originalmente, a entrega estava prevista para maio de 2024.