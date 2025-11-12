Após fim de eleições diretas, prefeitura de Porto Alegre lança edital de seleção para diretores de escolas

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Smed) abriu seleção para diretores e vice-diretores para a rede municipal de ensino. Publicado no Diário Oficial, o edital define regras e etapas para a seleção dos gestores que vão conduzir as cem escolas da rede a partir do ano letivo de 2026.
Todos os professores da rede municipal com formação superior e pelo menos três anos de carreira podem participar. As inscrições vão até domingo (16) e podem ser feitas pela internet, no site do Instituto Legalle, que organiza o certame.
Conforme o edital, os professores passarão por cinco etapas:
- Prova teórica com questões objetivas
- Avaliação comportamental
- Entrevista individual
- Análise de títulos
- Curso de qualificação para gestores escolares
O cronograma do edital prevê a conclusão da seleção até o dia 22 de dezembro, o que permitirá que os novos gestores assumam os cargos antes do início do próximo ano letivo.
Se o número de professores habilitados for inferior às vagas disponíveis, as posições remanescentes serão preenchidas por indicação da Secretaria da Educação.
Fim da eleição direta
Esse é o primeiro processo seletivo aberto pela prefeitura depois do fim da eleição direta para a direção das escolas na Capital. A lei que previa a votação da comunidade escolar foi declarada nula em setembro por decisão do Tribunal de Justiça do Estado.
O titular da Smed, Leonardo Pascoal, afirma que a abertura de processo seletivo é uma opção da gestão municipal.
— Legalmente, a secretaria poderia escolher de forma discricionária entre qualquer servidor, mas optamos por estabelecer esse processo de habilitação com critérios técnicos — afirma Pascoal.
A prefeitura enviou à Câmara de Vereadores uma proposta estipulando regras para a seleção de diretores e vice-diretores das escolas municipais. No entanto, o projeto ainda não foi votado no Legislativo.
Remuneração extra
Os professores escolhidos para os cargos de direção recebem uma função gratificada de R$ 1.560,34. Para os vice-diretores, o pagamento extra é de R$ 1.244,26.
O projeto que está em tramitação na Câmara amplia os valores. Pela proposta, os diretores passariam a receber entre R$ 1.946,12 e 2.804,96. Para os vices, a FG iria para uma faixa entre R$ 1.560,34 e 2.336,86.
Cronograma
Veja as principais datas previstas:
- 11 a 16 de novembro - inscrições dos professores
- 21 de novembro - homologação das inscrições
- 28 de novembro - resultado da análise de títulos
- 30 de novembro - aplicação de prova teórico-objetiva
- 4 de dezembro - resultado da prova
- 4 de dezembro - convocação para o curso de qualificação
- 5 a 16 de dezembro - realização do curso de qualificação
- 8 e 9 de dezembro - realização de avaliação comportamental e entrevista individual
- 12 de dezembro - resultado da avaliação e da entrevista
- 22 de dezembro - publicação da avaliação final, com respostas a recursos, e homologação do processo seletivo