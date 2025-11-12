Após fim de eleições diretas, prefeitura de Porto Alegre lança edital de seleção para diretores de escolas

Prefeito Sebastião Melo e secretário da Educação, Leonardo Pascoal. Mateus Raugust / PMPA

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Smed) abriu seleção para diretores e vice-diretores para a rede municipal de ensino. Publicado no Diário Oficial, o edital define regras e etapas para a seleção dos gestores que vão conduzir as cem escolas da rede a partir do ano letivo de 2026.

Todos os professores da rede municipal com formação superior e pelo menos três anos de carreira podem participar. As inscrições vão até domingo (16) e podem ser feitas pela internet, no site do Instituto Legalle, que organiza o certame.

Conforme o edital, os professores passarão por cinco etapas:

Prova teórica com questões objetivas

Avaliação comportamental

Entrevista individual

Análise de títulos

Curso de qualificação para gestores escolares

O cronograma do edital prevê a conclusão da seleção até o dia 22 de dezembro, o que permitirá que os novos gestores assumam os cargos antes do início do próximo ano letivo.

Se o número de professores habilitados for inferior às vagas disponíveis, as posições remanescentes serão preenchidas por indicação da Secretaria da Educação.

Fim da eleição direta

Esse é o primeiro processo seletivo aberto pela prefeitura depois do fim da eleição direta para a direção das escolas na Capital. A lei que previa a votação da comunidade escolar foi declarada nula em setembro por decisão do Tribunal de Justiça do Estado.

O titular da Smed, Leonardo Pascoal, afirma que a abertura de processo seletivo é uma opção da gestão municipal.

— Legalmente, a secretaria poderia escolher de forma discricionária entre qualquer servidor, mas optamos por estabelecer esse processo de habilitação com critérios técnicos — afirma Pascoal.

A prefeitura enviou à Câmara de Vereadores uma proposta estipulando regras para a seleção de diretores e vice-diretores das escolas municipais. No entanto, o projeto ainda não foi votado no Legislativo.

Remuneração extra

Os professores escolhidos para os cargos de direção recebem uma função gratificada de R$ 1.560,34. Para os vice-diretores, o pagamento extra é de R$ 1.244,26.

O projeto que está em tramitação na Câmara amplia os valores. Pela proposta, os diretores passariam a receber entre R$ 1.946,12 e 2.804,96. Para os vices, a FG iria para uma faixa entre R$ 1.560,34 e 2.336,86.

Leia Mais Justiça indefere pedido de liminar da Defensoria Pública contra fim das turmas de 6º ano em 12 escolas municipais de Porto Alegre

Cronograma

Veja as principais datas previstas: