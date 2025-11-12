Porto Alegre

Rede municipal
Notícia

Após fim de eleições diretas, prefeitura de Porto Alegre lança edital de seleção para diretores de escolas

Inscritos terão de passar por prova teórica, avaliação comportamental, entrevista, análise de títulos e curso de qualificação

Paulo Egídio

