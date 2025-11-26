Porto Alegre

Susto
Notícia

"Ainda não sei se sobrou alguma coisa", diz morador de apartamento atingido por incêndio no centro de Porto Alegre

Fogo começou no quinto andar do imóvel, com entrada pela Avenida Mauá, e foi controlado rapidamente

Vinicius Coimbra

