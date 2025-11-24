Porto Alegre

Agergs passará a fiscalizar serviços de água e esgoto em Porto Alegre

Agência assinou contrato para regular a atuação do Dmae. Convênio tem vigência de cinco anos, com previsão que a fiscalização comece após um ano, inclusive observando a transição da concessão parcial dos serviços

Gabriela Plentz

