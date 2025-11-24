Agergs passará a fiscalizar serviços de água e esgoto em Porto Alegre

Luciana e Mello assinaram contrato que abre as portas do Dmae para a regulação pela Agergs. Gabriela Plentz / Agência RBS

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) assinaram nesta segunda-feira (24) um contrato de regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Porto Alegre. A medida atende ao Marco Nacional do Saneamento Básico, legislação federal em vigor desde 2020.

Sem uma agência para regular os serviços, o Dmae poderia, no futuro, ter restrição no acesso a recursos ou financiamentos federais.

— Hoje temos um contrato com o consumidor e este contrato passa a ser olhado de lupa por uma agência externa, com experiência enorme. É mais um capítulo na evolução tanto operacional quanto regulatória do Dmae, do ponto de vista da transparência e trazer dignidade às pessoas — frisa o diretor-presidente do Dmae, Vicente Perrone.

Após a assinatura do contrato, a regulação será realizada em duas etapas: uma preliminar, com 12 meses de duração, quando será feita uma estruturação para a agência realizar diagnósticos e sugerir melhorias. A etapa definitiva, com a fiscalização efetiva, deve começar depois desse primeiro ano.

Entre os objetivos do contrato estão aumentar a qualificação dos serviços, universalizando o abastecimento de água e o acesso ao esgotamento sanitário, a redução de perdas e o equilíbrio econômico-financeiro do departamento. Além disso, a Agergs irá fiscalizar também a transição durante a concessão parcial do Dmae.

— A concessão virá para vida real após os estudos reavaliados pelo BNDES, que esperamos que fiquem prontos em julho. A Agergs fiscaliza o contrato feito. Nós vamos fazer um edital, e eu também vou ler, porque eu vou cuidar do povo pobre, né? De todos, pra não ter excesso de tarifa. Agora, o sistema tem que ter equilíbrio — afirmou o prefeito Sebastião Melo.

O contrato terá vigência de cinco anos. Nesse primeiro ano, não haverá sanção por parte da Agergs nem remuneração, apenas orientação.

— A Agergs passou por uma reestruturação no ano passado, já está em processo o chamamento de mais servidores, mas em termos de conhecimento a agência regula o abastecimento, o abastecimento de água e esgotamento sanitário desde 2008. Então nós já temos uma experiência bastante robusta neste setor e tenho certeza que, do ponto de vista técnico, daremos uma contribuição importante, inclusive neste momento de modelagem da concessão — destaca Luciana Luso de Carvalho, conselheira-presidente da Agergs.

Como será a atuação da Agergs junto ao Dmae

Após a etapa preliminar, com 12 meses de duração, a agência irá atuar da seguinte forma:

Regulamentação dos serviços;

Fiscalização dos serviços, compartilhada com o Município;

Fixação, reajustamento e revisão das tarifas;

Disponibilização de serviço de atendimento ao usuário;

Auxílio no cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico;

Observância da prestação do serviço adequado aos usuários.

Fiscalização das metas de universalização;

Estímulo à participação e organização dos usuários;

Zelo pelo equilíbrio econômico-financeiro do sistema;

Aplicação de advertências, multas e outras sanções;

Proteção dos interesses e direitos dos usuários;

Coibição de práticas abusivas que afetem os serviços.