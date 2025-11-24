Agergs passará a fiscalizar serviços de água e esgoto em Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) assinaram nesta segunda-feira (24) um contrato de regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Porto Alegre. A medida atende ao Marco Nacional do Saneamento Básico, legislação federal em vigor desde 2020.
Sem uma agência para regular os serviços, o Dmae poderia, no futuro, ter restrição no acesso a recursos ou financiamentos federais.
— Hoje temos um contrato com o consumidor e este contrato passa a ser olhado de lupa por uma agência externa, com experiência enorme. É mais um capítulo na evolução tanto operacional quanto regulatória do Dmae, do ponto de vista da transparência e trazer dignidade às pessoas — frisa o diretor-presidente do Dmae, Vicente Perrone.
Após a assinatura do contrato, a regulação será realizada em duas etapas: uma preliminar, com 12 meses de duração, quando será feita uma estruturação para a agência realizar diagnósticos e sugerir melhorias. A etapa definitiva, com a fiscalização efetiva, deve começar depois desse primeiro ano.
Entre os objetivos do contrato estão aumentar a qualificação dos serviços, universalizando o abastecimento de água e o acesso ao esgotamento sanitário, a redução de perdas e o equilíbrio econômico-financeiro do departamento. Além disso, a Agergs irá fiscalizar também a transição durante a concessão parcial do Dmae.
— A concessão virá para vida real após os estudos reavaliados pelo BNDES, que esperamos que fiquem prontos em julho. A Agergs fiscaliza o contrato feito. Nós vamos fazer um edital, e eu também vou ler, porque eu vou cuidar do povo pobre, né? De todos, pra não ter excesso de tarifa. Agora, o sistema tem que ter equilíbrio — afirmou o prefeito Sebastião Melo.
O contrato terá vigência de cinco anos. Nesse primeiro ano, não haverá sanção por parte da Agergs nem remuneração, apenas orientação.
— A Agergs passou por uma reestruturação no ano passado, já está em processo o chamamento de mais servidores, mas em termos de conhecimento a agência regula o abastecimento, o abastecimento de água e esgotamento sanitário desde 2008. Então nós já temos uma experiência bastante robusta neste setor e tenho certeza que, do ponto de vista técnico, daremos uma contribuição importante, inclusive neste momento de modelagem da concessão — destaca Luciana Luso de Carvalho, conselheira-presidente da Agergs.
Como será a atuação da Agergs junto ao Dmae
Após a etapa preliminar, com 12 meses de duração, a agência irá atuar da seguinte forma:
- Regulamentação dos serviços;
- Fiscalização dos serviços, compartilhada com o Município;
- Fixação, reajustamento e revisão das tarifas;
- Disponibilização de serviço de atendimento ao usuário;
- Auxílio no cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico;
- Observância da prestação do serviço adequado aos usuários.
- Fiscalização das metas de universalização;
- Estímulo à participação e organização dos usuários;
- Zelo pelo equilíbrio econômico-financeiro do sistema;
- Aplicação de advertências, multas e outras sanções;
- Proteção dos interesses e direitos dos usuários;
- Coibição de práticas abusivas que afetem os serviços.
A agência reguladora receberá anualmente, como pagamento, o valor equivalente a 0,4% do faturamento bruto do Dmae.