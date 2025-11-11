Agência do INSS da Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre, interrompe atendimentos por falta de luz

A agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizada na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre, está fechada na manhã desta terça-feira (11).
Segundo o instituto, a situação ocorre por conta da falta de energia elétrica no prédio. O problema foi reportado à CEEE Equatorial com um pedido de urgência para a resolução do problema.
Até o momento, não há previsão de retorno da luz, o que causa filas em frente à agência.
Conforme o INSS, se a energia elétrica voltar até as 9h, o atendimento será realizado durante a manhã. Se isso não ocorrer, os serviços agendados para o turno serão remarcados.
À reportagem, a CEEE Equatorial informou que o problema ocorre na rede interna de abastecimento da agência, e não há falta de energia elétrica na região.
Nota da CEEE Equatorial
"A CEEE Equatorial informa que o problema de ausência de energia na agência do INSS, localizada na Avenida Bento Gonçalves, é decorrente de falha interna nas instalações da própria unidade. Técnicos da Distribuidora já foram enviados ao local para prestar suporte à equipe do INSS na identificação da causa.
A CEEE Equatorial reforça que casos pontuais de falta de energia devem ser comunicados por meio dos canais oficiais de atendimento, para que possam ser atendidos com brevidade:
- WhatsApp Clara: (51) 3382-5500
- Site: www.equatorialenergia.com.br
- Central de Atendimento: 0800 721 2333
- App Equatorial Energia – disponível nas lojas Android e iOS"